烏東4個分離區將「公投入俄」 西方挑明不會承認

俄羅斯擬在其占領和滲透的四個烏克蘭分離主義地區勢舉行公投，以決定是否加入俄國，西方國家直指那是「假公投」，國際社會也不會承認。圖為當地民眾領取飲水。(路透)

今日俄羅斯 (Rossiya Segodnya)報導，烏東頓內次克(Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)、札波羅熱(Zaporizhzhia)及南部的赫爾松(Kherson)等四個目前由俄軍占領的烏克蘭 領土，由於俄軍前線失利，急著趕在23日至27日舉辦「加入俄羅斯」公投 ；烏克蘭政府及西方各國都已挑明「不會承認公投結果」。

盧甘斯克領導人帕斯特爾奈克(Leonid Pasechnik)表示，在議會無異議通過後，他已簽署命令在23日至27日舉辦入俄公投；頓內次克領導人普希林(Denis Pushilin)隨後跟進，南部赫爾松的俄羅斯控制區立法機關也向當地領導人提議，立即就赫爾松加入俄國舉行公投；據報導，「赫爾松公共委員會」認為，該州居民完全支持舉行公投的倡議，並認為加入俄羅斯才能保障赫爾松領土安全與恢復歷史正義。

俄羅斯擬在其占領和滲透的四個烏克蘭分離主義地區勢舉行公投，以決定是否加入俄國，西方國家直指那是「假公投」，國際社會也不會承認。圖為當地民眾排隊領取食物和飲用水。(路透)

俄羅斯政治學者、克里姆林宮前撰稿人賈里亞莫夫(Abbas Gallyamov)表示，這四個地區的公投都是當地受俄羅斯指派的親俄官員發起，因為他們看到俄軍失利後「害怕自己遭莫斯科拋棄」，因此急著策動公投迫使俄羅斯出手，將此四地區併入俄國領土。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)斥責這是「假公投」，他表示俄軍是非法占領烏克蘭領土的侵略者，不管俄國怎麼做，烏克蘭都有權收復領土；烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)說，俄國此舉只是在戰場失利之際轉移焦點，無法讓烏軍的砲火停止。

路透報導，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)明確表示即便公投通過，美國也絕對不會承認；他說：「入俄公投是對烏克蘭主權與領土完整的羞辱，如果真的發生，美國也絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭任何領土的主張；拜登總統也將在21日的聯合國大會上嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭行動。」

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)則表示支持此四地區公投；他說：「公投將徹底改變俄羅斯十幾年來的發展方向，世界地緣政治變革將變得不可逆轉。」