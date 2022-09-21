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反對俄侵烏 拜登聯合國大會將籲「世界領袖團結」

編譯潘勛／綜合20日電
拜登總統將在21日聯合國大會演講。(美聯社)
拜登總統將在21日聯合國大會演講。(美聯社)

烏克蘭在東北部哈爾科夫區反攻大勝，拜登總統21日在聯合國大會演講時，將主打此一旋律，團結世界領袖反對俄羅斯侵烏戰爭；白宮表示，莫斯科的舉動已「觸犯聯合國憲章」的核心。

「國內要聞」(The National News)網站20日報導，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)透露拜登在聯合國大會演說的內容，指總統將呼籲參與聯大的世界領袖團結起來，反對俄國入侵烏克蘭。

白宮指出，莫斯科平白無故侵略烏克蘭，已違反聯合國憲章第二條；條文中規定，會員國不得動用武力，侵犯其他國家的領土完整及主權；蘇利文指出，拜登致詞談到烏克蘭時，將主打聯合國憲章，談論聯合國創建的核心原則，即各國不能以武力征服鄰國。

蘇利文指出，拜登將對各國領袖發表演說，有些國家已加入，與美方組成廣泛同盟，支援烏克蘭，還有些國家一直作壁上觀，現在該是挺身而出的時候，以捍衛憲章的奠基原則。

蘇利文表示，拜登雖會談到改革聯合國安全理事會，但不會公開提倡把俄國踢出常任理事國；只是他認為，全世界現都瞧見一個常任理事國如此舉動，打擊到安理會的核心。

據估烏克蘭局勢將成為拜登演講主調的背景，即「民主而非獨裁」，才是最好的治理模式；世界領袖透過民主，才能服務公民，解決全球挑戰。

烏克蘭在這場世界領袖雲集紐約參加的聯合國大會，已扮演吃重角色；聯合國祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)譴責這場戰爭造成全球糧食短絀，地緣政治的分裂危及安理會的公信力。

古特瑞斯提到：全球注意力大多仍聚焦在俄國侵略烏克蘭；「這起戰爭釋放重大的破壞力，大規模侵犯人權及國際人道法律。」

古特瑞斯的大會開幕致詞都提到烏國伊久姆市(Izium)發現的集體墳塚；烏克蘭當局稱已找到440具以上的罹難者遺骸。

烏克蘭 聯合國 拜登

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