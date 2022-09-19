丹佛無條件送140名遊民1.2萬 研究追蹤後續

丹佛市的遊民情況嚴重。(Getty Images)

科羅拉多州丹佛市(Denver)將進行一項有關住房和遊民 的研究，首先計畫無條件提供140名遊民每人1萬2000元，幫助其擺脫貧困，並追蹤遊民接受補助的結果。

丹佛市從「美國救援計畫法案」(American Rescue Plan Act)撥出200萬元資助此項目，該項目交由「丹佛基本收入計畫」(Denver Basic Income Project)管理。

整個項目將支出約900萬元，預計幫助約820人，丹佛市提供的200萬元用於資助約140人。

「丹佛基本收入計畫」創辦人唐諾文(Mark Donovan)透露，其餘資金將透過慈善基金會籌集，包括科羅拉多健康基金會(Colorado Health Foundation)、丹佛基金會(Denver Foundation)。

根據調查，截至2022年1月，約4700戶人無家可歸。

根據地方媒體ABC 7 Denver報導，項目參與人主要為女性、跨性別、非常規性別(gender non-confirming)者，申請後將隨機挑選，可能從11月開始收到補助金。

「住房穩定與遊民解決方案」(Housing Stability and Homelessness Resolution)副主任安吉．尼爾森(Angie Nelson)說：「疫情 對我們社區的遊民情況造成相當大的影響，我們見到尋求收容所的家庭數增加，也看到使用收容所系統的女性人數增加。」

救濟項目分為三個組別，260人接受6500元預付金，接下來12個月每個月領500元；另外260人在12個月期間每月領1000元；對照組的300人每個月領取50元津貼。所有參與人還會得到一支免費手機以及一年的通話服務。

科羅拉多遊民服務聯盟(Colorado Coalition for the Homeless)後續將追蹤項目參與人如何使用補助金，並幫助他們獲取需要的物品，如家具、廚房用具，以及尋找住所。

尼爾森表示部分參與人來自曾利用過丹佛市收容所服務的人，但有嚴重心理健康 問題或藥物濫用問題的人不得參與。

該項目的目的是研究收入是否能使住房穩定，並擁有更好的心理健康，丹佛大學住房與遊民研究中心(Center for Housing and Homelessness Research)負責執行這項研究。研究結果預計於2024年出爐。

唐諾文預計年底前約100個城市會加入此項目。