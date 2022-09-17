台灣政策法 參院民主黨人現分歧 反對派憂：讓台灣風險加劇

美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，美中台三邊關係發展備受矚目。（本報資料照片）

聯邦參院 外交委員會日前討論和通過台灣政策法，讓參院民主黨 人對美中台三邊關係看法的分裂一覽無遺；民主黨重量級參議員 墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)表示，修訂美國對台政策的時機到了，但他要確保修訂的方式，「不會引發(美中)衝突」。

國會山莊報(The Hill)16日報導，參院民主黨人反對台灣政策法的主要理由在法條會削弱美國長期以來的「一中政策」，給華府與北京的關係火上添油。

墨菲表示，他著重增加給台灣的實質支持，但對變更法律，可能正式或類似正式承認台灣政府，讓美、台更接近安全協防，就沒那麼熱心。

包括墨菲在內的四名參議員對台灣政策法投下反對票；另一名投下反對票的馬基(Edward Markey)指出，他對法條仍「深感關切」，唯恐會削弱美國不支持台灣獨立的戰略模糊。

馬基指出，生活在台灣的人每天都面對中國升高侵略的事實，美國政策改變，遭遇中方反應的也是台灣人；美方不應採取行動，讓台灣風險加劇，報酬卻很少。

民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)支持台灣政策法，但他承認法案原始版本「太前傾，可能引發挑釁」；「我們想提供支援給台灣，但不希望沒必要地挑釁中華人民共和國」，只是他認為法條裡的變更充足，他對投票支持該法感到安心。

民主黨籍的參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez，新澤西州)與共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)共同提案，他表示法案裡的變更「象徵意義」大於「實質」；法案建議由政府磋商，變更台灣駐美外交辦事處名稱，而非指揮行政當局那麼做；另一遭移除的條文是美國在台協會處長不需再由參院認可。

但一些民主黨人對該法另一尚存條文有意見；條文要求國務卿廢除一切指令，不再禁止台灣政、軍官員在美國舉辦的官方事件中展示中華民國主權象徵物，如軍方制服或國旗。

民主黨參議員夏茨(Brian Schatz，夏威夷)表示，他反對該法是激進程度大於他所預料，法案主要目標在提升台灣防禦戰力，但法案的條文無助於本目標；他表示，假如打算做些會激怒潛對手的事，得先了解原因；他對協助台灣做好萬全準備更感興趣，那才是法案的核心，至於其他部分，他認為幫忙不大。