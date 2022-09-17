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報復美對台軍售 中制裁雷神、波音防衛CEO

記者張聲肇／綜合報導
雷神公司執行長海斯。(取自雷神公司官網)
雷神公司執行長海斯。(取自雷神公司官網)

中國16日宣布制裁美國兩大國防承包商的執行長，報復美國政府同意出售兩家事業體生產的反艦與空對空飛彈給台灣。

中國外交部發言人毛寧說，波音防衛、太空與安全(Boeing Defense, Space, and Security)部門執行長柯爾伯特(Ted Colbert)和雷神科技公司執行長海斯(Gregory Hayes)涉及美國出售武器給台灣，「為了保護中國的主權與安全利益」，決定制裁兩人。

中國外交部宣布制裁，卻未說明制裁範圍或如何執行。這兩家公司都沒有賣武器給中國，但與中國商用航太產業有密切的生意往來。波音防衛是飛機大廠波音公司所轄部門。

美國法律禁止國防武器使用源自中國的零組件，因此中國制裁波音和雷神，對美國的軍方沒有影響。

美國宣布對台軍售，內容包括兩家公司承造的60枚反艦飛彈和100枚空對空飛彈。此時宣布，是因為8月初國會眾院議長裴洛西訪台後，中國機艦不斷繞台演習，升高台海緊張局勢。

中國過去就曾制裁過雷神、波音防衛和其他牽涉軍售台灣的個人。中國外交部最新的宣布，則是首度針對兩家事業體的主管個人進行制裁。

波音擬轉售中國訂單 尋新買家

雷神對最新的制裁未予置評，波音一開始也不願置評，不過稍後表示，原已談妥要賣給中國，因地緣政治緊張而被延滯交貨的波音客機，它計畫「改售」。

波音737 MAX型客機兩次墜機，造成346人死亡事件後，全球停飛，中國政府於2021年12月核准復飛，但中國民航業者到現在都還未恢復該型飛機的客運服務，也不接受新購的同型飛機交貨。

美國政府指責中國政府阻擋價值好幾百億美元的 MAX型飛機交貨。

印尼和非洲兩大墜機事件之前，中國是波音該型飛機的最大客戶，波音每年生產的客機總架數約四分之一賣給中國民航業者。

雷神透過專門製造引擎的子公司聯合科技(United Technologies)與中國有生意往來。

墜機 眾院 太空

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