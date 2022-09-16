國務院回應台灣政策法：美對台做法不變 重申一中政策

美國聯邦參院外交委員會14日通過台灣政策法案。圖為參眾兩院跨黨派代表團今年4月15日在台北訪問。右一為共和黨籍參議員葛理漢。(中央社)

聯邦參院 外交委員會14日通過台灣政策法案，國務院 發言人普萊斯(Ned Price)15日在例行記者會表示，美國行政與立法部門將持續直接且私下溝通，拜登 政府深化對台關係，以有效的外交、經濟和軍事方式支持台灣，美國對台的做法不變。

白宮國家安全顧問在外委會審查法案前就公開表示對部分條文有些擔憂，北京也警告推動這部法案會動搖中美關係基礎，造成嚴重後果。

外委會14日審查時，淡化象徵性條文的強制力，例如將台灣駐美處更名案由「美國政策應為」改為「國會建議」，刪除美國在台協會處長人事任命須獲參院同意的文字。

記者在參院外交委員會通過法案後，詢問國安會對於新版文字的評論，至今未獲回應。

普萊斯在記者會中未正面回應法案對美中關係影響。他說，行政部門和國會部門將持續直接且私下溝通；就國務院而言，拜登政府深化對台關係，以有效的外交、經濟和軍事方式支持台灣，感謝跨黨派對台灣的強勁支持，這不僅存在國會，全國亦然。

普萊斯重申，美國對台的做法沒有改變，仍基於美國的「一個中國」政策、美中三公報、六項保證和台灣關係法。

外委會14日通過台灣政策法案，根據記者取得最新版本，對台灣無償提供的外國軍事援助規模由原本的4年45億美元，增加到5年65億美元，並將封鎖台灣或對台灣發動重大網路攻擊，也列為制裁北京高官的條件；此外，駐美處更名案的象徵條文改為較溫和的建議性質。