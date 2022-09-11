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與故女王區別…英國新鑄銅板 查理三世臉部將朝左

記者顏伶如／綜合報導
圖中左為女王伊麗莎白二世肖像銅板，右為國王查理三世肖像銅板。(取自英國皇家鑄幣廠網站)
圖中左為女王伊麗莎白二世肖像銅板，右為國王查理三世肖像銅板。(取自英國皇家鑄幣廠網站)

目前在市面流通的290億枚英幣銅板上，有著已故女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)肖像。女王1952年登基之後，隔年便有女王肖像的新鑄銅板推出。英國皇家鑄幣廠(Royal Mint)總共設計五款女王肖像，所有肖像的臉部都是朝向右邊。

如今將變成查理三世(King Charles III)肖像出現在銅板上，但臉部則可能朝向左邊。

根據英國王室網站介紹，從17世紀國王查理二世(Charles II)以來延續的傳統，新登基的君主在銅板上的臉部朝向，通常與前任君主相反。伊麗莎白二世銅板肖像臉部朝右，依照傳統，查理三世銅板肖像臉部將朝左。

唯一例外是「不愛江山愛美人」的愛德華八世(Edward VIII)，1936年登基，在位時間不到一年，為了迎娶離婚的美國名媛辛普森夫人(Wallis Simpson)而主動退位。

愛德華八世的父親喬治五世(George V)銅板肖像臉部朝左，愛德華八世認為銅板肖像臉部朝左較為美觀，決定打破傳統，自己的銅板肖像也要臉部朝左。

愛德華八世退位之後，弟弟喬治六世(George VI)1936年12月繼任王位，依照傳統銅板肖像臉部朝左。喬治六世1952年過世，王位由長女伊麗莎白二世繼任。

英國倫敦國王學院(King's College London)研究員費契爾(Nigel Fletcher)表示，銅板肖像臉部左右替換有實質用途，可以讓不同君主的統治期間做出明顯區分。他說，查理三世肖像的鑄幣模型完成後，便可製作新版貨幣。

1960年，伊麗莎白二世成為第一位肖像出現在英幣紙鈔的君主，因此紙鈔並不像銅板有著臉部朝向的傳統。目前約有47億張英國央行英格蘭銀行(Bank of England，BOE)發行的紙鈔正在市面流通。

英國央行總裁貝里(Andrew Bailey)8日發表聲明宣布，有關新任君主鑄幣事宜，將等到女王後事與喪禮都結束之後才會公布。

英國皇家鑄幣廠則發表聲明表示，進一步消息未來將會公布，但未說明具體時間表。聲明寫道：「我們尊重舉國哀悼的時期，我們的鑄幣工作也如常進行中。」

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