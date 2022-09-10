關切台灣政策法 台灣立法院跨黨派訪問團12日抵華府

美國國會14日將審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），國民黨立法委員陳以信將以台美國會議員聯誼會副會長身分，率跨黨派立委葉毓蘭、陳玉珍、張育美、翁重鈞、何志偉等人，下周一（12日）到華府國會山莊訪問。

陳以信表示，訪問團預計下周一晚間抵達華府，接連三天密集拜會，周五一早啟程返台。此行參訪由台灣駐美代表處與美國在台協會AIT協助安排，主要拜會美國國會與行政部門，包含參眾兩院、國務院 、國防部 等單位，將與多位友台參眾議員 及拜登政府官員會面，討論台美關係近期發展。

至於會不會見到稍早訪台的眾院議長裴洛西，陳以信僅說，美國國會議員方是透過駐美代表處安排，美國行政部門方是美國在台協會安排，立委們並不會主動要求，所以目前他也不能確定會見到誰。

有參與此行的立委證實，行政部門方面，目前知道會和美國國防部、國務院以及國安會的官員會面，但具體是誰，按慣例都是到場當天才會知道；而國會議員方面，駐美代表處還在安排中，確定的是會見美國國會台灣連線的議員，還有稍早訪台的聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）

會不會和美國議員們討論「台灣政策法案」？一位訪團立委說，會到當地和駐處討論後，再決定座談內容。

陳以信表示，因為下周美國國會開議，所以時間點上，應能較廣泛的和美國國會議員交流，近來多位美國聯邦參眾議員訪台，表現對台強烈支持，這次立法院組團訪美不只是禮貌性回訪，更是深化台美國會外交重要一環。