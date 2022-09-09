我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

從王子到國王 73歲查理登基 一生都為繼位做準備

編譯盧炯燊／綜合8日電
英國女王伊麗莎白二世(左)8日辭世，英王查理三世(右)繼位成為國王。(路透)
英國女王伊麗莎白二世(左)8日辭世，英王查理三世(右)繼位成為國王。(路透)

英女王駕崩後，現年73歲的王儲查理旋即繼位成為新王查理三世，加冕日期待定。

英史上最年長王位繼承人

查理三世是英國歷來最年長的王位繼承人，一生都為繼位做準備，自童年就已開始學習如何做國王，他體現了現代的英國君主制，是第一個不是在家教育、第一個獲得大學學位、第一個在媒體焦點下長大的王儲。

查理是一個害羞的男孩，有一個專橫的父親，長大後有時顯得笨拙、低調，但對自己的觀點仍充滿信心。

他的繼位無可避免會引發關於英國君主制的未來的辯論，有些人視為國家統一的象徵，但有些人則視為封建歷史的累贅。更重要的是，查理會受到臣民愛戴嗎？這個問題籠罩著他整個人生。

除了英國，他也是包括加拿大、澳洲、紐西蘭在內的14個國家的元首。

英王查理三世8日繼位成為國王。圖為他1969年7月1日接受女王伊麗莎白二世(左)...
英王查理三世8日繼位成為國王。圖為他1969年7月1日接受女王伊麗莎白二世(左)授予王冠，成為王儲。(Getty Images)

查理曾表示，他打算減少在職王室成員的數量，削減開支，更好地代表現代英國；但又說傳統也很重要，君主制是「國族自豪感、團結和忠誠的焦點」。然而他生活與平民脫節，引起了不少人批評，甚至遷怒於君主制。

再者，他與黛安娜王妃的婚姻破裂，與年長於他的卡蜜拉有一腿，加上女王始終坐在寶座上無意退位，讓許多人質疑他是否適合繼承王位。

女王飽受愛戴 查理繼任挑戰多

直到女王晚年，查理的角色才愈來愈吃重，開始代理其母的職責。2018年正式擔任大英國協元首，等於宣布是女王的指定繼位者。今年5月10日，女王指定查理主持大英國協會議，說明王位展開過渡。

歷史學家歐文斯(Ed Owens)認為，查理遠沒有乃母那樣受歡迎，因此不得不仔細考慮如何塑造自己作為公眾人物的形象。歐文斯又說，作為英國君主，不應有政治發言權及政治觀點，但查理顯然在避免被視為違憲的情況下，一直展示自己的政治力量，例如在氣候變遷的問題上。

查理在2018年一部紀錄片裡表示，作為王儲，會覺得介入政治叫人振奮，但作為國王，他將無法發表意見或介入政治，因為君主與王儲的角色截然不同。

新王查理三世將於英國時間9日下午6時表全國電視講話，首相特拉斯(Liz Truss)也會致詞。

在9日上午10時，包括政府高層官員在內的登基會議(Accession Council)，將在聖詹姆斯宮舉行會議，宣布查理為新國王，國會將宣誓效忠查理三世，國會其他活動將暫停十天。

英國 澳洲 氣候變遷

上一則

女王5關鍵時刻

下一則

從公主變女王 伊麗莎白二世25歲突登基 70年鞠躬盡瘁

延伸閱讀

查理登基擬讓王室「瘦身」 安德魯、哈利王子恐被踢出

查理登基擬讓王室「瘦身」 安德魯、哈利王子恐被踢出
與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？

與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？
女王駕崩 英國人的日常將有何變化？護照貨幣全要改

女王駕崩 英國人的日常將有何變化？護照貨幣全要改
英女王逝世 新國王查理三世9日將發表全國演說

英女王逝世 新國王查理三世9日將發表全國演說

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30
美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。路透

路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

2022-09-06 12:23

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況