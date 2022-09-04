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不只網壇 威廉絲姊妹為平權發聲 激勵整個非裔女性世代

編譯潘勛／綜合3日電
即將告別網壇的小威廉絲2日晚揮手向觀眾致意。(歐新社)
即將告別網壇的小威廉絲2日晚揮手向觀眾致意。(歐新社)

女子職業網球傳奇小威廉絲(Serena Williams)2日在今年美網女單第三輪不敵澳洲對手，運動生涯謝幕之作結束，但她不僅在賽場留下傲人紀錄，在社會文化也留下影響，激勵一整世代非裔女性以她為榜樣，尤其在種族及性別議題上，圍繞著她激起千重浪。

國會山莊報(The Hill)3日報導，小威雖揚言自己無黨派，不投票，但她並不排斥政治；2015年她宣布支持「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，與活躍人士站在一起，也曾在「Wired」雜誌上撰文表示，希望參與平權運動如「黑人的命也是命」的人，能持之以恆；她另以自己在網球運動的地位，大力推動族裔及性別平權。

2001年在加州舉行的年度印第安泉大師賽，小威與她姊姊大威(Venus Williams)都參加單打，一路過關斬將，來到半決賽，姊妹行將捉對廝殺，但大威在賽前不久宣布因肌腱炎退賽，引起很大爭議；一名被大威擊敗的俄國女將含沙射影，指兩姊妹的比賽都由父親內定；小威雖然最後奪冠，但觀眾全程爆噓，她還聽到種族歧視的叫罵。

小威為此感到痛苦困惑，長達14年杯葛印第安泉賽，雖於2015年再度參加，但印第安泉賽為此沾染的污漬迄今難除。

小威在2017年初的澳洲網球公開賽奪得第23座大滿貫獎杯，但外界都不知道她賽前兩天才驗出已經懷孕；女兒奧林匹婭同年9月出生，接下來醫護人員為小威的治療服務態度極差；小威有凝血問題，請求醫護為她改換點滴，卻被護士罵稱她在講瘋話；小威後來在Elle雜誌撰文指出，非裔孕婦妊娠前後喪生的機率比白人女性幾乎為三倍，很多那類死亡原可避免，醫院若傾聽非裔孕婦的經驗，比例不會這麼高。

威廉絲姊妹均致力於爭取男女網球選手獎金要公平；2007年溫布頓公開賽宣布男女獎金一樣，這件事很大部分要歸功於大威的極力爭取；但除了四大公開賽外，很多比賽男女賽事獎金仍有差異。

小威的運動生涯自始至今，對身體意象、種族及性別刻板印象等許多複雜命題都有深遠影響，近來她更願面對男女不同、性別有異而起的雙重標準；她在球場曾與主審或線審爭執，因為族裔及性別，她跟她的粉絲因此遭遇的處罰都不公平；隨著她的運動生涯即將謝幕，網球界為此不斷反思。

黑人的命也是命 非裔 澳洲網球公開賽

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