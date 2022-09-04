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川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

民調反彈 愈來愈多民主黨人接受拜登爭取連任

記者胡玉立／綜合報導
民調上升、幾項重要的立法過關，加上對川普的重砲抨擊，拜登總統一度低迷的聲望開始反彈，使得越來越多民主黨人願意接受他爭取競選2024年總統。(歐新社)
民調上升、幾項重要的立法過關，加上對川普的重砲抨擊，拜登總統一度低迷的聲望開始反彈，使得越來越多民主黨人願意接受他爭取競選2024年總統。(歐新社)

一連串獲自由派讚許的立法及政策勝利、外加汽油價格下降和民調數字上升，拜登總統一度低迷的聲望今夏開始反彈，使得越來越多民主黨人表示願意接受由他代表民主黨爭取2024年連任總統。

砲轟川普 平息黨內雜音

黨內挑戰拜登、要他下台的聲浪最近平息的最有力因素，是前總統川普的活躍，以及拜登逐漸加重對川普的抨擊，這些事提醒民主黨人他們最在乎的威脅為何，以及拜登曾經成功擊敗川普的事實。

民主黨自由派領袖、加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)表示，「六個月前，我說我支持拜登連任，就會受到批評；現在卻有很多人都這樣說。大多數人都了解2024年大選有多重要，也明白削弱拜登只會讓川普變強大。現在不是耍小聰明、強出頭的時候，該是我們團結力挺總統連任的時候。」

競爭對手 批評轉為讚揚 

「華盛頓郵報」分析指出，這並不代表民主黨人提名拜登連任2024年總統充滿熱情或大感興奮，大家仍擔心他的年齡，第二任期開始時，他將屆82歲；另外也擔心拜登開展高強度競選活動的能力；儘管拜登支持率今夏觸及低點後開始回升，仍有許多民主黨人表示希望由其他人參選；不過，部分潛在競爭對手已開始大力讚揚拜登。

加州州長紐森(Gavin Newsom)稱拜登最近的立法勝利是「大師級治理範例」；麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)也讚揚拜登的減免學生貸款計畫，指他「應該競選連任」；佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，若拜登選擇再次競選，他會支持拜登。

選擇拜登 因為他最安全

有民主黨人私下表示，拜登即使不是最令人興奮的選擇，卻可能是最安全的選擇；目前情勢其實與2020年大選黨內許多人的克制表現相呼應，因為川普現在再次在美國政治中占據重要地位。除了司法部正在調查川普是否不當將大量機密文件帶到他在佛州的宅邸中，他也面臨多個法律風險，他還暗示自己正嚴肅考慮再次競逐白宮寶座。

媒體民調 拜登領先川普

民調顯示，拜登在假想競爭中擊敗川普；「華爾街日報」民調發現，拜登以50%對44%的優勢領先川普六個百分點；3月民調兩人的支持率均為45%。

華郵指出，從現在到明年初總統競選活動正式開始，很多事都可能發生變化，已平靜下來的聲音會重新出現，所有目前呈現的因素都可能逆轉。接下來幾個月對於塑造2024年大選至關重要，隨著11月8日期中選舉結果揭曉，兩黨要角將各自決定是否開展大選運作。

前總統歐巴馬的民調專家貝能森(Joel Benenson)表示，現在討論2024年還為時尚早，但隨著川普的麻煩不斷增加，民主黨此時確實具有明顯優勢。貝能森表示，「目前的情況將如何發展以及共和黨會如何設法從泥淖中爬出來，將是比拜登會否競選連任更大的問題」。

拜登 川普 民主黨

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