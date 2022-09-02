墮胎權發酵 拜登滿意度升至40% 民主黨民調超車共和黨

最高法院推翻憲法保障墮胎權，為民主黨期中選舉增添有利題材。圖為堪薩斯州8月1日公投，州民支持擁有墮胎權。 （Getty Images）

長期民調 走低的拜登 總統最近似在翻轉頹勢，昆尼別克大學1日公布新民調發現，拜登總統施政滿意度增至40%，比7月升了九個百分點；而華爾街日報(WSJ)同日公布的新民調，若今天舉行總統和期中選舉，拜登可望獲50%選民支持，打敗前總統川普44%的支持度，民主黨 則比共和黨有三個百分點的優勢，主要是獲得更多獨立選民、婦女和年輕選民、非裔與西語裔選民的支持。

根據昆尼別克大學1日新民調，40%受訪者滿意拜登執政表現，比7月31%的滿意度增加，但仍有52%受訪者不滿意拜登的執政表現。

昆尼別克大學民調發現受訪者對拜登執政的滿意度呈黨派之別，83%民主黨選民表示滿意，月增11個百分點；92%共和黨選民不滿意，55%獨立選民也表示不滿意。

就各議題而言，50%受訪者滿意拜登防疫表現，44%滿意其氣候變遷政策，77%滿意拜登墨西哥邊界政策，53%民眾滿意拜登取消多數美國人的部分學貸，但也有43%反對此新措施。

昆尼別克大學民調機構在8月25至29日訪問1419人，誤差值為正負2.6個百分點。WSJ則在8月17日至25日訪問1313人，誤差值為正負2.7個百分點，並於1日公布結果。

根據WSJ新民調，若今天舉行總統選舉，拜登可望領先川普六個百分點，50%登記選民表示可能或絕對會投給拜登，44%選民則稱可能或一定會投給川普；相較之下，拜登和川普在3月同一份民調的支持度均為45%。

WSJ民調也發現，若今天舉行國會選區選舉，分別有47%和44%選民會支持民主黨和共和黨，民主黨領先三個百分點；相較之下，共和黨在3月民調中則享有五個百分點優勢。

WSJ指出，民主黨支持度提升，因為獨立選民、婦女和年輕選民、非裔與西語裔選民對民主黨的支持度高於今年年初。

政治獨立選民是激烈選戰的勝負關鍵，他們現在更支持民主黨(38%)，而非共和黨(35%)；共和黨在3月民調反而享有12個百分點優勢，聯邦最高法院3月尚未推翻墮胎權裁決，當時共和黨也更樂觀看待期中選舉。

絕大多數選民(60%)支持可在各種與多數情況下合法墮胎，比3月增加五個百分比；逾半選民表示，聯邦最高法院推翻聯邦墮胎權後，使他們更願意投票。

WSJ發現，最能驅使選民在今年期中選舉投票的議題為法院裁決，更勝通膨、邊界安全、槍枝暴力和聯邦調查局(FBI)調查川普住宅的四個議題。

WSJ民調顯示，選民更信任民主黨能確保富人和企業公平納稅、降低藥價、減少槍枝暴力、改善教育和處理墮胎政策，但他們更信任共和黨能降低犯罪率、守護邊界和改善移民體制。