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俄、中聯合軍演將登場 規模縮水 專家：俄假裝一切都好

編譯洪毅／綜合29日電
俄羅斯國防部發布照片顯示，來自中國的解放軍部隊29日抵達俄國遠東地區格羅捷科沃火車站，準備參與「東方2022」軍演。（美聯社）
俄羅斯國防部發布照片顯示，來自中國的解放軍部隊29日抵達俄國遠東地區格羅捷科沃火車站，準備參與「東方2022」軍演。（美聯社）

俄羅斯政府29日宣布，9月1日起將在遠東舉行「東方2022」(Vostok 2022)聯合軍事演習，包括中國、印度等13個國家將參與軍演而中國解放軍將派部隊參加，也凸顯兩國軍事日益深化的關係。

路透報導，在俄國東部舉行的這項聯合軍演部隊人數及軍備遠不及2018年，顯示入侵烏克蘭造成的軍事壓力。

集結5萬兵力、140戰機 近年來規模最小

俄羅斯將在「東方2022」軍演將派出5萬名部隊，遠少於2018年的30萬；派出的軍機為140架，坦克、戰鬥車輛等軍事載具共5000件，同樣遠少於2018年的1000架飛機及3萬6000件軍事載具。

波蘭軍事諮詢商主管穆席卡(Konrad Muzyka)表示，這是俄羅斯多年來規模最小的聯合軍演，能夠參與的任務「極為有限」，因為現在絕大多數的地面部隊都要為入侵烏克蘭做準備。

穆席卡還說，估計俄羅斯東部70%至80%的軍隊都已調至烏克蘭，「不可能」挪出5萬兵力，真實的動員數字應在1萬至1萬5000人之間；「俄國只是在假裝他們還能與中國一起進行大規模軍演，彷彿一切都好。」

俄羅斯國防部表示，「東方2022」將在9月1日至7日舉行，其中將與中國一起在日本海舉行「聯合行動」；因此，這場演習將引起日本及南韓兩國的高度關注，其中日本已因演習範圍涵蓋「北方四島」而表示抗議。

美聯社(AP)報導指出，自俄羅斯入侵烏克蘭後，與中國的軍事關係日益深化，本次軍演放送的解放軍進入俄國的畫面再度凸顯此事。

中國政府曾明確表示，不會批評俄羅斯入侵烏克蘭，嚴詞反對各國制裁俄國，並指責戰爭的發生是美國及北約(NATO)所觸發，因為這些國家在「刺激」俄國。

俄羅斯政府現在也強力站隊中國，指責美國表態支持烏克蘭及台灣，都是在「煽動全球不穩定」。

中國目前尚未透露派員人數，而除中國外，阿爾及利亞、亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、印度、哈薩克、吉爾吉斯、寮國、蒙古、尼加拉瓜、敘利亞、塔吉克等國，也將派員參加。

白俄羅斯 烏克蘭 俄國

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