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川普機密文件案 「挺川參議員」說話了：應交還所有文件

編譯柯立偉／綜合28日電
挺川的共和黨籍聯邦參議員布朗特表示，川普應將「所有」私自帶走的文件如數交還。（Getty Images）
挺川的共和黨籍聯邦參議員布朗特表示，川普應將「所有」私自帶走的文件如數交還。（Getty Images）

向來支持川普的共和黨籍密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)28日就聯邦調查局(FBI)搜索川普位於佛羅里達州的住所海湖莊園(Mar-a-Lago)事件為川普辯護，但同時指出川普應將「所有」私自帶走的文件如數交還，不過同時也懷疑FBI挑在期中大選前的敏感時機搜查是出於政治動機。

布朗特接受美國廣播公司(ABC)採訪時說：「我知道川普已向檔案館繳回了許多他卸職時從白宮帶走的文件，不過他應該要『全數』歸還；同時我想知道的是，為什麼這種機密文件逸脫國家列管的狀況持續兩年，FBI和司法部卻在期中大選前不到100天的時間才採取行動？」

身為參院情報委員會委員的布朗特指出，司法部和情報總監(DNI)在過去兩年中未向國會情報委員會提出這個問題；他質疑：「如果聯邦政府真的擔心國家安全的問題，為什麼我們從來沒有聽到任何消息？在選舉前的100天，突然開始討論機密文件而不是通貨膨脹？」

布朗特也提及民主黨籍前總統參選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)在歐巴馬總統任內任職國務卿時曾以私人電子郵件處理公務一事，強調「處理機密文件必須非常小心」；布朗特說：「所有有權調閱機密文件的人在保密的問題上都必須非常小心，我自己長期以來都有這樣的權限，我就非常注意不會違反相關規定。」

另一方面，馬里蘭州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)雖然長期反川，並支持FBI的搜索行動，但也認為這個時機點太敏感，很難讓人不做聯想。

霍根說：「這一方面是一起很嚴重的聯邦犯罪，但一方面又可能像是大部分共和黨人所說的那樣是一場『政治迫害』；我不曉得該相信哪邊的說法，但我個人認為除非司法部有罪證確鑿的鐵證如山，否則應該不敢甘冒天下大不韙搜查前總統宅邸，因此在符合偵查不公開的前提下，FBI應盡可能保持公開透明，以昭公信。」

川普 FBI 司法部

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