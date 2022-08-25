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中華少棒力克墨西哥 奪勝部冠軍 8/27搶國際組冠軍

特約記者廖華傑／威廉波特24日電
中華隊先發投手王元甫在投手丘上虎虎生風抓下五次三振。(美聯社)
中華隊先發投手王元甫在投手丘上虎虎生風抓下五次三振。(美聯社)

代表亞太區到威廉波特參加世界少棒大賽的中華少棒隊，連贏三場，力克原被看好的墨西哥隊，以5:1拿下勝部冠軍，晉級國際組冠軍戰；中華隊將獲得兩天休息，等待敗部冠軍出爐，兩隊將在美東時間8月27日中午12時30分爭奪國際組冠軍。

中華隊若順利取得國際組冠軍，將會在28日再與美國隊爭奪世界冠軍。

暌違七年威廉波特的台灣少棒隊，今年由台北市福林國小少棒隊組成，一路艱辛打進美國，至今已連勝三場，拿到晉級國際組冠軍入場券。

總計本場中華隊與墨西哥大戰，中華隊持續發揮自身優勢，以穩定的投手戰力與守備表現，壓制對手火力供輸，三任投手合力送出10次三振，僅僅失掉一分，就算是全壘打火力凶猛的墨西哥也只能徒呼負負。中華少棒代表隊這場共揮出七支安打，王元甫、蕭兆勛、李芳模合力送出10次三振，只被敲出五支安打。

這場比賽中華隊遭遇同樣沒有敗績的墨西哥隊，兩隊都具備投守穩定優勢，賽前就評估會是一場五五波的比賽，但網路預測卻是一面倒支持墨西哥獲勝機率達64%；即便不被看好，仍阻擋不了中華隊一再用美技及三振證明實力。

一局上中華隊先攻，二棒曾乙喆安打上壘後，四棒王元甫轟出深遠二壘安打，打回中華隊的第一分，先聲奪人，但墨西哥隊實力不弱，一局下攻守交換之後，很快就靠著安打把這1分領先要了回去，戰局形成1:1平手僵局，直到第四局中華隊攻勢再起。

墨西哥隊在第四局換下先發投手Padilla改由Zarate登板救援，首先上場的李芳模就遭觸身球伺候，中華隊持續挑戰墨西哥投手及守備，成功擾亂墨西哥陣勢，趁著失誤讓李芳模進占三壘得分大門。下一棒白承晏帶回李芳模拿下中華隊的第二分，白承晏拿下勝利打點，兩出局後，陳柏鈞上場代打，白承晏先靠著投手暴投進占三壘，陳柏鈞再選到四壞保送形成一三壘有人兩出局，輪到第一棒開路先鋒廖芫豎，廖一棒揮出全壘打牆前落地的二壘安打，打回球隊第三分，可惜陳柏鈞在搶攻本壘板時遭到觸殺出局，結束讓墨西哥隊驚心動魄的一局，中華隊取得3:1領先。

四、五兩局雙方都沒有太多攻勢，中華隊維持3:1領先局面，終於在六局上半再度找到得分破口，首名打折蕭兆勛安打上壘後，吳軒閎代打上陣獲四壞保送，形成無人出局一二壘有人，教練團再啟動代跑，快腿陳宥廷代跑一壘吳軒閎，第八棒麥羿晨成功犧牲觸擊推進壘上隊友。下一棒施羿宏擊出游擊滾地球，游擊手傳回本壘時，捕手Garcia 遭判阻擋進壘，三壘蕭兆勛回壘得分，此時中華隊仍是一三壘有人一出局，打序再回到開路先鋒廖芫豎，廖芫豎擊出滾地出局，但仍成功打回三壘上的隊友陳宥廷，取得球隊的第5分，終場以5比1取得勝利。

中華少棒隊在威廉波特舉行的世界少棒大賽中連贏三場，24日力克原被看好的墨西哥隊，...
中華少棒隊在威廉波特舉行的世界少棒大賽中連贏三場，24日力克原被看好的墨西哥隊，以5:1拿下勝部冠軍，晉級國際組冠軍戰。圖為小將們在球場慶祝勝利。(美聯社)
威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊，僑胞為中華小將加油...
威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊，僑胞為中華小將加油。(特約記者廖華傑／攝影)
中華隊先發投手王元甫在投手丘上虎虎生風，抓下五次三振，是此戰重要功臣。(特約記者...
中華隊先發投手王元甫在投手丘上虎虎生風，抓下五次三振，是此戰重要功臣。(特約記者廖華傑／攝影)

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