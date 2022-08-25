新冠轉陰3天 第一夫人吉兒「復陽」再隔離

確診康復三天，第一夫人吉兒．拜登24日又傳出檢測陽性，再度復陽，接受自主隔離。(美聯社)

第一夫人吉兒．拜登 (Jill Biden)16日首度在南卡羅來納州 快篩陽性確診，立刻在當地隔離，並在連續兩天快篩陰性後，21日解除隔離返回德拉瓦州住處；然而，白宮 24日發出新聞稿，指吉兒快篩結果再度呈陽性，隨即恢復隔離。

吉兒的發言人凱爾西．多諾霍(Kelsey Donohue)說：「第一夫人23日快篩結果再度呈現陽性，這正是這種病毒重複感染的特性；由於第一夫人已接種四劑疫苗，第一次檢驗陽性時也接受Paxlovid療程，因此目前沒有出現任何症狀；同時我們也已追蹤並通知所有與第一夫人密切接觸者，提醒近日自主健康管理。」

拜登「篩檢陰性」將戴10天口罩

吉兒快篩轉陰性後、復陽前的三天內，都與家人待在德拉瓦住處，拜登總統也在家中陪伴妻子，因此拜登也是密切接觸者；白宮指出，目前拜登快篩結果仍呈陰性，但會依照聯邦疾病防治中心(CDC)建議，接下來的十天中更頻繁地快篩，並在室內空間或與他人密切接觸時戴口罩。

醫師指出，復陽算常見現象，而曾接受過Paxlovid療程的病患確實有可能在檢測陰性後的幾天內再度驗出陽性，如拜登也在7月間確診、轉陰後再度復陽，不過通常此時的病毒傳染力已非常微弱，至於具體多少接受過Paxlovid療程的病患會「復陽」，以及「復陽」是否會對患者長期健康造成影響仍欠缺統計數據。

雖然復陽是Paxlovid常見的後續現象，但復陽後又出現症狀的比例，依不同機構統計結果大致上在1%至6%間，相對復陽現象而言低很多；為此，輝瑞(Pfizer)公司正在研究是否要延長療程，以避免復陽或重症。