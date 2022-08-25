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全球首例「3疫上身」 他出國玩5天染新冠+猴痘+愛滋

編譯徐榆涵／綜合報導
義大利一名36歲男子同時感染新冠肺炎、猴痘和愛滋病，成目前已知首例。圖非新聞當事人。（歐新社）
義大利一名36歲男子同時感染新冠肺炎、猴痘和愛滋病，成目前已知首例。圖非新聞當事人。（歐新社）

義大利研究人員日前通報該國一名男子同時檢驗出猴痘、新冠病毒和愛滋病毒陽性反應，三疫上身，成為目前已知首例。

荷蘭BNO新聞報導，該名36歲的義大利男子曾前往西班牙旅行5天，他在回國約9天後出現發燒、喉嚨痛、疲勞、頭痛和腹股溝發炎等症狀，期間曾與其他男子發生無套性行為。

根據發表在感染雜誌「醫學期刊」上的一份病例報告，該名男子在出現症狀3天後，新冠病毒檢測結果呈陽性。他今年1月也曾感染過新冠肺炎，2021年底才剛打完第二劑輝瑞疫苗。

新冠病毒檢測呈陽性後幾個小時，他的左臂等身體部分出現皮疹，之後幾天水泡長滿全身，到醫院掛急診並接受進一步檢查後發現，他還確診猴痘和愛滋病毒，且愛滋病毒含量很高。2021年他進行過愛滋病病毒檢測，報告為陰性。

患者在住院近一周後已經出院，身上留下一些小疤痕。研究人員表示，由於這是目前已知全球首例同時感染猴痘病毒、新冠病毒和愛滋病毒的病例，因此目前沒有足夠證據支持這種病毒組合可能會加重患者病情。

卡塔尼亞大學(University of Catania)的研究員在案例報告中寫道：「此一個案凸顯猴痘和COVID-19的症狀可能會重疊，並證實在合併感染的情況下，回溯病史及性習慣對正確診斷十分關鍵。」

報告指：「需要注意的是，猴痘的口咽拭子在20天後仍呈陽性，表示感染個案在臨床症狀緩解後幾天，仍可能具有傳染力。因此，醫師應鼓勵採取適當預防措施。」

研究人員補充道：「因為這是唯一一起通報猴痘、新型冠狀病毒、愛滋病毒合併感染的案例，目前尚無足夠證據支持這般感染組合會加重患者病情。鑑於目前新冠狀病毒大流行的情況，加上猴痘確診數日漸增加，醫療保健系統必須注意到這一點的可能性。」

猴痘 檢測 義大利

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