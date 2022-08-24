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俄滯攻vs.烏頑抗 交戰半年邁入「靜態戰爭」

編譯陳韻涵／綜合23日電
俄國入侵烏克蘭滿半年，烏克蘭總統澤倫斯基在西方國家支持下抵抗至今，甚至獲得美國勳章，但如何結束這場戰爭，沒有人知道。（Getty Images)
俄國入侵烏克蘭滿半年，烏克蘭總統澤倫斯基在西方國家支持下抵抗至今，甚至獲得美國勳章，但如何結束這場戰爭，沒有人知道。（Getty Images)

美國廣播公司新聞網(ABC News)撰稿人、退役將領甘亞德(Steve Ganyard)表示，俄羅斯入侵烏克蘭24日踏上半年的里程碑，俄軍攻勢停滯，烏軍頑強抵抗，這場俄國所謂的「特別軍事行動」顯然已演變成沒有明顯贏家的「靜態戰爭」(static war)。

甘亞德說：「在此階段，烏俄看似都輸，這場戰役顯然比的是誰先輸得徹底。」 

甘亞德表示，很難預料這場戰爭還會持續多久，可能數月，可能數年。

他表示，「這是緩慢開展的戰爭，沒有一方有能力展開顯著進攻行動」，「誰先戰敗」將決定這場衝突還會持續多久，而戰敗的因素有很多。

俄／募兵已面臨挑戰

對俄國而言，維持地面戰力是其一，但俄國募兵面臨挑戰。

俄軍2月24日揮軍入侵烏克蘭，但俄方自3月後便未再更新陣亡官兵人數，當時為1350人。

美國國防部官員本月稍早估計，俄國在戰爭之初至少折損7萬人。

國防部政策次長卡爾(Colin Kahl)說：「戰場的謎團很多，但我認為保守估計俄國過半年來折損7、8萬人是有可能的。」

甘亞德說，俄國總統普亭「很難招募」合格軍人上戰場，「基本上從監獄中找人」。

另一方面，陣亡烏軍人數屬於機密，但烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)透露「數千人」傷亡。

聯合國人權事務高級專員公署(OHCHR)估計，烏克蘭遭入侵以來至少5500人喪命、超過7600人受傷。 

本月22日一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭西南方的沃茲涅先斯克鎮，距離烏克蘭第二 大核電廠...
本月22日一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭西南方的沃茲涅先斯克鎮，距離烏克蘭第二 大核電廠不遠。圖為鎮上住宅大樓遭到摧毀。(Getty Images)

烏／西方支持是關鍵

甘亞德表示，對烏克蘭而言，持續獲得西方盟友支持將是關鍵，包括取得高精準武器，如長程高機動火箭系統(HIMAR)，烏軍利用此系統在偏遠地區擊退俄軍。 

甘亞德認為，俄烏戰爭可能結束的方式包括烏克蘭重掌頓巴斯(Donbas)、俄國升級戰事或放棄撤退；俄國掌控頓巴斯、烏克蘭放棄領土，或是烏軍向南推進，施壓普亭退兵。

甘亞德說：「戰事將如何發展充滿未知數，隨著時序進入秋冬，可能會有部分磋商行動，但此際兩方都無法承擔放棄任何軍事行動的後果。」

娜妮亞只是無數烏克蘭戰爭受害者之一，她全家6月原本為了逃避戰火由烏東遷至中部，但...
娜妮亞只是無數烏克蘭戰爭受害者之一，她全家6月原本為了逃避戰火由烏東遷至中部，但因為找不到工作不得已再搬回烏東，8月遭到俄軍火箭襲擊，她和女兒受傷，丈夫死亡。（美聯社）

俄國 烏克蘭 國防部

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