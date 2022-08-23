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俄主戰派苦肉計？控烏暗殺「普亭大腦」愛女 坊間傳出陰謀論

編譯柯立偉、田思怡／綜合報導
俄極端民族主義思想家杜金的女兒達爾雅．杜金娜，20日因汽車爆炸案喪生。 (路透)
俄極端民族主義思想家杜金的女兒達爾雅．杜金娜，20日因汽車爆炸案喪生。 (路透)

俄羅斯極端民族主義思想家杜金(Alexander Dugin)的女兒達爾雅．杜金娜(Darya Dugina)20日遭裝設在車內的炸彈暗殺，俄羅斯政府22日指控烏克蘭情報單位是殺害杜金娜的主謀。這項指控，可能使俄烏戰爭情勢升高。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)22日宣稱已經破案，指烏克蘭要為這件暗殺案直接負責。FSB表示，烏克蘭特勤單位雇用一名1979年出生的烏克蘭女殺手，她帶著12歲的女兒在7月23日抵達俄羅斯，在杜金娜住的同一棟樓租了一間公寓，暗中觀察杜金娜的生活作息。

FSB說，女殺手和她的女兒20日參加了杜金娜出席的活動，活動結束後杜金娜開車離去，五分鐘後她車內的炸彈在莫斯科郊區道路上被遙控引爆。這名女殺手隨即帶著女兒開車逃到愛沙尼亞。FSB表示，這名女子開一輛Mini Cooper，有三組不同車牌。

國際媒體無法證實FSB的說法。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)_否認烏克蘭和此案有關。他在案發後曾說：「烏克蘭當然與此事無關，因為我們不是犯罪國家，俄羅斯聯邦才是，我們更不是恐怖主義國家。」

俄羅斯直指烏克蘭犯案，可能掀起一波報復行動。紐時指出，俄國總統普亭與烏克蘭作戰的同時，力求能維持國內正常生活。這起暗殺案可能打亂他的步調，烏克蘭近日不斷攻擊俄國控制的克里米亞，杜金等俄國主戰派一再呼籲普亭對烏克蘭發動新攻勢，以為報復。

杜金是普亭的親信智囊兼精神導師，號稱是普亭的「大腦」。他主張全國動員以贏得戰爭，部分俄國媒體猜測杜金是兇手暗殺目標，但FSB說，調查顯示29歲的杜金娜是兇手目標。

杜金娜不算有名，但在她死後，主戰派更高呼升高戰事，並暗示克里姆林宮可能低估了敵人的力量。

俄國民族主義音樂家亞帕契夫在社群媒體寫道：「安息吧，達爾雅(杜金娜)，我們會為你復仇！」亞帕契夫並貼出他和杜金父女的合影，三人20日一起參加一項民族主義活動，杜金娜在返家途中被炸死，杜金臨時未搭她的車，逃過死劫。

杜金娜與父親一樣支持烏克蘭戰爭，曾以記者身分赴烏克蘭東部和馬立波戰地採訪。

雖然俄國當局指控烏克蘭殺害杜金娜，但坊間仍有其他陰謀論流傳。一些反克里姆林宮人士認為，可能是主戰派自己幹的，以苦肉計來凝聚升高戰事的力量，也有人懷疑當局意圖透過此案，讓杜金這些要求普亭升高戰事的人閉嘴。

俄國22日宣布杜金娜命案已經破案。圖為俄國調查人員21日在杜金娜遇害現場採證。(...
俄國22日宣布杜金娜命案已經破案。圖為俄國調查人員21日在杜金娜遇害現場採證。(Getty Images)

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