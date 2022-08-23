川普提訴訟 要求指派「特別主事官」監督FBI審查

聯聯邦法官看過海湖莊園的搜索聲請書，認為「事實可靠」，可以部分解密，但把機密事項塗黑，內容可能變得「毫無意義」。(美聯社)

前總統川普 律師團對22日要求聯邦法官指派「特別主事官」，確保司法部 交出從川普私人住宅海湖莊園(Mar-a-Lago)扣押的一切私人文件；司法部則表示搜查聲請書(affidavit)有合理根據，聯邦治安法官警告，聲請書刪節版可能毫無意義，但會在聽審後再評估。

川普法律團隊自8日搜查行動後首次提出聯邦訴訟，其中稱聯邦調查局(FBI )搜查行動是「駭人侵略之舉」；其稱即便川普已「充分配合調查」數周，但FBI仍搜查海湖莊園；其也抨擊聲請書太過廣泛，主張司法部調查時，不該擺出一副「相信我們」的態度。

聯邦法官看過海湖莊園的搜索聲請書，認為「事實可靠」，可以部分解密，但把機密事項塗黑，內容可能變得「毫無意義」。(美聯社)

根據訴訟書，川普團隊要求由第三方檢察官「特別主事官」來監督這起刑事調查的證據審查過程，並要求法官在證據審查完成前，暫停聯邦調查人員處理證據的一切工作。

川普在另一份聲明中表示，海湖莊園的文件遭「非法沒收」並稱所有文件都已解密；川普主張其憲法權利遭侵犯，而且可能有涉及行政特權的文件遭扣押。

川普律師主張，此案獲全美大眾關注，其牽涉到川普憲法權利與行政特權，他們無法接受僅有「適當」保障措施。過去其他知名案件中，通常由已退任法官擔任特別主事官。

「執法是保護美國的屏障，不該成為政治目的的武器。」川普律師22日指出：「因此在這起前所未見且沒必要的突襲後，我們尋求司法協助。」

司法部則以三句簡短聲明反駁，稱聯邦法官授權該行動前，FBI提供足以證實犯罪的合理根據，並稱會在法庭上回應該動議。

這起新訴訟可望拖慢司法部刑事調查速度，在川普團隊多次錯失挑戰該搜查令的機會後，此案恐面臨苦戰；這起訴訟將由川普提名的美國地區法官艾琳‧坎農(Aileen Cannon)審理。

聯邦治安法官雷恩哈特(Bruce Reinhart)22日則表示：「有鑑於前總統住宅遭搜查前所未見與其牽涉到的廣大公共和歷史利益，目前政府尚無法證明，這些行政擔憂嚴重到足以合理密封聲請書。」

雖然雷恩哈特先前稱將公布該聲請書刪節版，但他警告評估過司法部提出的刪減版後，有可能會調整此作法，「部分刪節內容太廣泛，可能讓聲請書失去意義，這點我現在說不準，我可能進一步聽審後才會得出此結論。」

司法部稱公布聲請書恐揭露證人訊息，洩漏調查技巧，並稱刪節內容廣泛，恐讓大眾無法理解；司法部必須在25日中午前提交。