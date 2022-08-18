北戴河會議結束 「改革開放」路線初勝

北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

中共 最高領導層及中共中央政治局前常委以上位階的元老們，今夏到北戴河沒有避暑的輕鬆，而是要參加更沉重的「北戴河會議」，討論中共20大的人事去留和政治路線左右。

這次「北戴河會議」，被認為是過去20年來時間拖得最長的一次。前些年最長也就九天，今次由8月1日集體離京，到風傳的8月12日散會，大約12天。8月16日中國總理李克強 在深圳意氣風發，算是第一個政治局常委亮相，標誌「北戴河會議」真的開完了。

北戴河已不是理想的避暑地，不僅海水不那麼純淨，進入8月中旬就日夜溫差10度，白天還有三級的西南風，已不太適合這些上歲數的老政治家們。他們馬拉松地開會，心急火燎議事，顯示事議得相當艱難，不論是人事上的誰上誰下，還是政治路線上的「舉什麼旗、走什麼路」。

開得不輕鬆 人事經濟難題

北戴河的會開得不輕鬆，不僅因要討論的人事議題前所未有的複雜，還因背景極度沉重， 一方面是中國經濟陷入難以自拔的泥沼，經濟下行、房地產泡沫、金融風險，還有較高的失業率，以及前所未有的社會不安分。更不用說，數年戰狼外交後中國面臨尖銳的國際環境，已狹窄到轉身不易。

這些陰沉的背景，令外間對「北戴河會議」的關注度更高，外面議論紛呈，中共高層的商議狀況也就更加密不透風。但一些蛛絲馬跡，還是有辦法觀測北戴河談了些甚麼，談得怎麼樣。而透過舉旗走路的討論，又可反證中共領導人是鬥到不可收拾了，還是有了重大妥協。

8月15日官方通訊社發條通稿，8月16日中共所有官媒統一頭版頭條、一字不改地刊載這條通稿，包括標題說習近平 又發了重要文章「全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念」。

通稿露玄機 習連任有妥協？

習近平這篇文章刊載在今年第16期「求是」雜誌上，雜誌16日出版，中共中央宣傳部按最高規格，令新華社15日出通稿、中國官媒16日統一見報上網。這種最高規格的統一宣傳，以及文章有關發展理念的內容，有不少人認定這是「北戴河會議」的成果，即習近平確定連任，所謂的「新發展理念」，正是習連任後的政綱框架。

但曾行走南書房的朋友有不同看法，總結起來是三點。

其一，「求是」雜誌是中共中央機關刊物，發表中共總書記文章屬慣性動作，近來更是期期都有習文章。

其二，按慣例，刊登在中共中央機關刊物的文章，多是領導人講話，以上數期全是。16日最新這篇，是習近平2021年1月在中共中央政治局第27次集體學習會上的講話。把一年七個月前的講話找出來，是要用舊作中的新意，而不是一份應對新變的政綱。

其三，「新發展理念」內容很多，不看過去一年反覆講的，要看首提或舊話重提的。政圈上下，這次最關注的重發稿第五自然段，即「要繼續深化改革開放」一段。這是因為「改革開放」四字，在過去一年中於許多重要文件中不是完全消失，就是一帶而過。今次關注北戴河，除了人事，這四個字也變成最大的政治，中共是重歸原教旨舊路，還是續走改革開放的路線。

如果信服這種分析，則對北戴河會議有個另類認識，即中共領導層內堅持改革開放的訴求勝了。進一步說，中共的政治路線與組織路線，是互為表裡，如判斷正確則各派有了妥協的政治基礎，可以是「改開」路線下的妥協，帶出人事安排的妥協。