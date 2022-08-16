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華郵：川普律師團 2020大選後複製走多處選舉資料

記者顏伶如／綜合報導
華郵報導，川普的律師團在2020年大選過後，指使電腦專家在多個州複製了內容敏感的選舉資料，圖為堪薩斯州的一個投票機。(Getty Images)
華郵報導，川普的律師團在2020年大選過後，指使電腦專家在多個州複製了內容敏感的選舉資料，圖為堪薩斯州的一個投票機。(Getty Images)

華盛頓郵報取得電郵及其他文件紀錄顯示，前總統川普的律師團2020年大選過後指使一批電腦專家，在喬治亞州複製了內容敏感的選舉資料，目的是配合川普陣營發動橫跨數州的投票機揭弊行動。報導指出，川普陣營企圖推翻選舉結果的範圍之廣、組織綿密、計謀得逞等狀況，遠遠超越各界原先的了解。

報導指出，川普律師團設法為川普敗選翻盤的同時，曾要求位於亞特蘭大的「蘇利文史崔克勒資料鑑識公司」(SullivanStrickler)滲入至少三個決戰州(battleground states)的選舉系統。這家公司每次任務之前都向川普律師團預先收取聘用費(retainer fee)，每筆案件的費用為2萬6000元。

紀錄顯示，川普選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)派遣資料鑑識公司的電腦專家小組前往密西根州，在一處偏遠郡縣複製選舉資料，後來還想以相同手法在底特律地區獲得選舉資料。

一名川普競選律師安排這支電腦專家小組到內華達州出差，2021年1月6日國會暴動發生的隔天，電腦專家小組則在喬治亞州南部鄉間的考菲郡(Coffee County)，複製多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)的資料。

距離2020年大選已經近兩年，地方選舉辦公室出現安全漏洞的爭議，越來越受到注意。

華盛頓郵報報導，某些選務專家指出，一些地方官員因為聽信川普的選舉陰謀論，可能打著保護選舉制度的名號，實際上做出了破壞選舉資料安全的情事。

聯邦政府將投票機制列為對國家安全有重要影響的「重要基礎建設」(critical infrastructure)，與投票機制有關的電腦軟體以及其他零組件，都有嚴格法規限制。

密西根州投票機可能遭人非法入侵一事，密州主管機關已經啟動犯罪調查。科羅拉多州梅沙郡(Mesa County)共和黨籍選務委員提娜‧彼得斯(Tina Peters)遭控對投票機動手腳而遭10項重罪起訴，今年6月底向法院辯稱無罪。

川普 投票 喬治亞州

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