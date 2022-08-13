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蕭美琴：中方對台灣武力威脅加劇 應克制負責

記者張文馨／華盛頓報導

針對北京當局連日對台灣展開的脅迫行動，華府台灣僑胞12日下午在中國駐美大使館前拉布條抗議中方霸凌，中華民國駐美代表蕭美琴在雙橡園表示，呼籲北京克制，不應動武處理不同的政治主張，中方應以和平方式解決分歧。

蕭美琴表示，非常遺憾中方對台灣武力威脅的範圍和強度都增加，這令人更擔憂區域穩定；她呼籲中方克制負責，共同維持區域和平穩定，不應以動武來處理北京所認定不同的政治主張，而是展現大國風範，以和平方式處理政治分歧。

她說，感謝美國政府、國會和理念相近國家對台海局勢的關切；台美的溝通持續不斷，是重要夥伴關係，她將持續就區域和全球情勢、台灣擴大爭取國際支持，以及確保台海安全穩定等議題，與美方溝通。

被問到中國國台辦點名蕭美琴搞台獨分裂，她說：「作為台灣的駐美代表，我最在意是台灣人給我的定位。」

華府台灣同鄉會等僑胞團體12日下午動員超過30人到中國駐美大使館前拉布條抗議，台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子表示，中國不僅霸凌台灣，還包含西藏人、新疆人、香港，甚至很多其他國家。

簡明子呼籲，中國移開霸凌之手，承認台灣獨立，台僑也會持續尋求美國支持，呼籲美方採行戰略清晰，讓中國真正知道美國的底線。

戰略模糊指的是美國依「一個中國」政策支持台灣確保自我防衛的能力，但不明確保證，當中共解放軍犯台時會協防台灣，反之則稱為「戰略清晰」；戰略模糊被認為能有效遏止北京野心，符合美國國家利益，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）去年就表態反對走向戰略清晰。

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