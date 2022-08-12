民調：FBI搜川普搜查海湖莊園 49%贊成 39%反對

美媒報導，川普卸任後私自攜出核機密文件，使得聯邦調查局必須強制搜索。圖為8日幹員攜槍在海湖莊園入口駐守。（美聯社）

政治新聞網站Politico和民調 機構「晨間諮詢」(Morning Consult)11日公布民調結果顯示，贊成聯邦調查局(FBI )搜索前總統川普 佛州海湖莊園的選民多於反對者。

這項民調10日訪問2004名登記選民，結果顯示54%受訪選民認為，FBI搜查行動攸關川普的犯罪紀錄證據，49%的人贊成搜查；在反對者方面，39%受訪選民認為FBI搜查傷害川普的仕途與政治前程，37%的人不贊成搜索行動。

知情人士透露，FBI探員8日突襲搜查海湖莊園並取走十多箱文件，其中可能包括核武等機密文件；川普的律師9日證實，搜索令內容涉及調查機密文件的洩密。

多數受訪者表示，受訪前已知海湖莊園被搜，僅25%的人說不知道或所知甚少。

54%受訪人認為，此次搜索是基於川普不當處置機密文件，33%的人認為此次行動關乎去年1月6日國會暴亂事件。

這次民調結果出現顯著黨派差異，69%的共和黨人認為搜索基於政治動機，僅11%民主黨人如此認為。

81%民主黨選民或自稱民主黨的受訪者表示，搜查涉及到川普的犯罪證據，僅16%共和黨人如此認定。

獨立選民更傾向認為FBI搜索與川普的犯罪證據相關，而非出於政治動機，持這兩種意見的獨立選民比率落差11個百分點。

在FBI是否濫權方面，40%受訪者認為是濫權且應就此徹查，但也有40%的人認為並非濫權。

儘管川普被抄家，但在2024年大選議題上，川普仍略勝拜登總統一籌；39%受訪選民認為川普應當競選，僅28%的人覺得拜登應尋求連任。