人物側寫／波洛西高衣Q 身影堅定而溫暖

美國眾議院議長波洛西三日會見台灣總統蔡英文，並在台灣總統府共同召開記者會。（歐新社）

「自由與安全，我們都要，而且我們不會退縮。」單手握拳、語氣堅定，這是美國聯邦眾院議長波洛西 在中華民國 總統府回答媒體提問中，留下的經典發言。

波洛西旋風訪台，締造25年來美國最高層級政要訪台紀錄，影響層面比起當年訪台的議長金瑞契，有過之無不及，波洛西直到抵台前都未公開行程，但一舉一動都不低調。

波洛西首日抵台，下機就穿著全身招牌粉紅套裝，透過推特、官方網站連發挺台聲明。

波洛西次日在立法院及總統府發表談話，強調「支持民主台灣」、「美國不會背棄對台承諾」；她全程不看稿，對照一旁謹慎看稿宣讀的台立法院副院長蔡其昌，波洛西更顯從容自信。

波洛西高「衣Ｑ」更成外界焦點，她在立院時身穿藍色上衣、藍色鞋子，搭配白色套裝；但赴總統府接受蔡英文總統頒贈藍色披帶的勳章時，特別將上個行程的白色口罩 換成藍色口罩。

台灣民進黨前立委余宛如指出，波洛西首日穿著象徵「反霸凌」的粉紅色西裝抵台，次日穿著美國象徵「女性爭取參政」的白色西裝，「我完全被圈粉了」。

前立委謝欣霓也指出，政治人物的服裝學，代表著政治人物的思慮是否周延，以及格局的高低；重視主人的安排，與主人的心意配搭到極致，這是穿著的魅力，也是政治人物的智慧。

許多台灣政治幕僚都很佩服，波洛西團隊掌握行程細節，連顏色都搭配掌握。

離台前在松山機場，她贈送小物、合照連拍的動作，更充分流露體貼與親和力，波洛西在台不僅展現果敢身段，也留下溫暖身影。