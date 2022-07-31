拜登硬起來點名批川普：國會暴亂讓警方陷「地獄困境」

拜登總統一改不太直接點名批評前總統川普的做法，開始回擊川普，民主黨議員表示也將跟進。(美聯社)

拜登 總統近來一反就任18個月不把國家困境歸罪給前總統川普 的姿態，在有備而來的談話及社群媒體發文時，熱中於點名「前任那個傢伙」，既指責川普就2021年1月6日國會山莊暴亂案，讓警方陷入「地獄困境」，另稱自己最近染上新冠依然在白宮辦公，跟川普必須被直升機送到醫院搶救大不相同，給人一切過錯要川普負責的感受。

美聯社30日報導，對一些民主黨 人來說，拜登終於願意直接槓上川普，真是拖太久了。

民主黨眾議員鮑曼(Jamaal Bowman，紐約州)表示，川普就像哈利波特童書系列的大反派佛地魔一樣，必須直指其名，以顯示你根本不怕他，拜登終於點名川普，大家也該跟進。

拜登愈來愈敢對川普擺出戰鬥姿態，原因在一連串公聽會踢爆國會山莊暴亂案發生時，川普的言行舉止不像總統，此外跡象顯示，川普再戰白宮的意圖越來越明顯，最早可能在秋天就宣布。

雖然拜登的施政滿意度徘徊低谷，即便在民主黨內也有許多人失望，但民主黨要找人在2024年再與川普對決，拜登仍擁有絕大多數民主黨選民支持。

今年1月6日國會山莊暴亂案發生一周年，拜登雖指責前任散播不實謊言說2020年沒選輸，「用匕首抵住我國民主的喉嚨」，但拒絕挑明川普的名字，讓人好奇為何如此；後來拜登解釋說，不想讓國會山莊暴亂案淪為自己與川普的政治攻防，整起事件遠不止如此。

但過去一周，拜登表態自己已做足準備，甚至熱中於用前所未見的態度，直接對決川普。在預錄好對「全國非裔警察局長組織」年度大會的發言上，他指責川普沒有勇氣，不敢因應國會山莊暴亂案；隔天在推特發文更強調這些字眼，頻頻提到川普。

拜登日前確診新冠，27日康復，讓他得以凸顯自己在白宮隔離辦公，不像當初川普染疫，要用直升機空運到軍醫院搶救。

拜登改弦更張，採新態度與川普直球對決，顯示白宮想在11月期中選舉前，擘畫民主黨與共和黨的明顯區別；共和黨雖懷疑拜登新招有何效力，但更擔心川普搶先宣布再戰白宮，會讓期中選舉變成對國會山莊暴亂案的公民複決。