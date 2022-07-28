美俄2010年換囚最經典 還有1座「間諜橋」因冷戰出名

美俄最近一次換囚是今年4月，美國陸戰隊前隊員瑞德與俄國毒犯交換回國。（路透）

冷戰於1991年結束前，俄羅斯 和西方便經常換囚，當時交換對象多為間諜 ；雖然此後較少換囚，但俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)2000年掌權後仍偶爾為之，包括史上最著名的2010年維也納機場換囚行動，以及美國與俄國 今年4月的最新一次換囚。

在俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國與俄國於4月展開一場換囚行動；俄國釋出被扣押在莫斯科的美國前陸戰隊成員瑞德(Trevor Reed)，他因攻擊警察被關九年；美國則交出因毒品走私遭判刑、被關在美國的前俄羅斯機師亞羅申科(Konstantin Yaroshenko)。

根據瑞德父親說法，4月換囚地點在土耳其。

美俄換囚歷史久遠，圖為1962年經換囚成功返國的鮑爾斯出席參院委員會。（美聯社）

近年最大規模的換囚行動發生在鐵幕倒下之後，美俄於2010年7月9日展開間諜交換行動，當時雙方在維也納機場，美國交出10名俄國探員，俄國則釋放4人。

在這起精心安排的秘密行動中，美俄均派專機載送間諜至維也納，將飛機併停在跑道上，靠接駁車換囚後，便在15分鐘內各自起飛離去。

當時一架政府噴射機接走十名俄國間諜，包括俄國前美女間諜安娜查普曼(Anna Chapman)，將他們載回莫斯科多莫傑多沃國際機場(Domodedovo airport)。

俄國2010年釋放的四人中，有三人被控為西方間諜，包括俄羅斯前陸軍上校史柯里帕(Sergei Skripal)；史柯里帕是熟知俄軍機密的間諜，他獲釋後至英國尋求庇護，但2018年在英格蘭南部遭神經毒劑毒害，此事引發俄國與西方重大外交危機。

美俄最近一次換囚是今年4月，美國陸戰隊前隊員瑞德與俄國毒犯交換回國。（路透）

多國指控俄羅斯是這起暗殺行動的幕後黑手，但遭俄國否認。

冷戰期間的換囚行動通常會選在格利尼克橋(Glienicke Bridge)上進行，該橋橫跨哈弗爾河(Havel river)，聯接西柏林和蘇聯控制的波茨坦(Potsdam)；這座橋因此又別名為「間諜橋」(Bridge of Spies)。

蘇聯1962年首次在格利尼克橋進行間諜交換行動，交換對象分別是蘇聯王牌間諜阿貝爾(Rudolf Abel)和美國飛行員鮑爾斯(Gary Powers)；當時阿貝爾在美國被判刑30年，鮑爾斯則是駕駛飛機進入蘇聯領空，他事後遭蘇聯擊落與逮捕。