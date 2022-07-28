美想換囚／前陸戰隊員遭俄設計 因1個隨身碟被逮捕

被俄國囚禁的美國前陸戰隊隊員保羅惠蘭，可望列入這次美俄換囚的名單中。（美聯社）

俄羅斯 早前釋放前美國陸戰隊員瑞德(Trevor Reed)，交換在美被關押的前俄羅斯機師亞羅申科(Konstantin Yaroshenko)，這次換囚再次浮起另一名遭俄羅斯監禁的企業主管惠蘭(Paul Whelan)。

莫斯科市法院是在2020年6月15日以間諜罪，將50歲的惠蘭判監16年，但他的家人堅稱惠蘭到莫斯科只是參加一個朋友的婚禮。他的判刑一度使美俄關係出現緊張，除了駐俄大使外，就連當時的國務卿龐培歐也發聲指責。

惠蘭父母是英國及愛爾蘭人，在加拿大出生，自小移居美國密西根州 ，因此是4國公民。

軍事紀錄顯示，他1994年加入陸戰隊，2004年及2006年仍是陸戰隊員時，先後派駐過伊拉克，也是這個期間第一次到俄羅斯旅行。2008年因貪污和瀆職等罪名被陸戰隊開除。此後，他開始在美國人力資源凱利公司(Kelly Services)擔任全球安全主管，2016年離職轉任成美國汽車零部件供應商博格華納(BorgWarner)的全球安全總監。

被俄國拘留的美國前陸戰隊員保羅惠蘭的妹妹伊莉莎白惠蘭5月在華府呼籲拜登總統協助救人。（美聯社）

惠蘭在莫斯科被捕後，博格華納曾發聲明說，惠蘭負責監督密西根州和世界各地設施的安全。然而它在俄羅斯沒有任何設施及辦事處。

惠蘭2006年第一次到俄羅斯，其後多次前往莫斯科。雖然惠蘭一直聲稱無辜，但根據俄羅斯媒體的揭秘，其實剛好相反。

紐約時報 曾報導，與惠蘭接觸過的俄羅斯人大多覺得他友好，是個開放的美國人，且熱衷於俄羅斯文化。他還與某些俄羅斯人建立了穩固聯繫，與俄羅斯海軍、國防部、民航管理局下屬院校人員的來往尤為密切。

正是這點，引起了俄羅斯情報機構聯邦安全局(FSB)的懷疑，報告顯示，惠蘭一進入俄羅斯就積極與現役及前俄國情報人員聯絡。

導致他被逮捕是在被逮的前一晚，與一名朋友的談話遭秘密錄音。交談中，惠蘭稱想得到一些信息。這名「朋友」正是FSB人員，於是布局交給他一個USB隨身碟，存入的正是FSB一個部門的機密人員名單，惠蘭當場被逮捕。