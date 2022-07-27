「我與川普很多不同」 潘斯：聚焦2020不利 共和黨應向前看

有意問鼎2024的前副總統潘斯26日在華府對新生代保守派演講時強調，他與川普政見一致，只是在優先次序不同。(美聯社)

前副總統潘斯26日在華盛頓發表演講，提到2021年1月6日衝擊國會事件時稱是「悲慘的一天」，認為聚焦2020年選舉對共和黨 人不利，並暗示他與前總統川普 不同之處，在於「有的人聚焦過去，但選舉是關乎未來」。

這一天的華府仿佛是共和黨人的節日，川普和潘斯此時此刻都在萬豪酒店(Marriott)演講，但相隔不到一哩的兩座酒店也顯示出黨內的分歧，兩人為美國的未來描述了不同的前景。

潘斯在演講中沒有像擔任副總統期間那樣，提到川普時總是不吝溢美之詞，而是微妙地表示，他與固執地聚焦2020年大選的川普不同，對打好未來的選戰有自己的看法。

潘斯呼籲開展一場文化保守派運動，以扭轉激進左翼的有害議程，不能「允許左派繼續污染我們的文化之源」。他在談到川普執政時期取得的成就時，是多次冠以「川普-潘斯政府」之名。

潘斯讚賞最高法院最近關於撤銷墮胎權保護的裁決，表示裁決之所以成真，是因為有了「川普-潘斯政府」任命的三位大法官，「我們拯救了胎兒，也將拯救美國」。

但潘斯終歸無法避免直接談到川普，演講結束時遇到的第一個提問，是「青年美國基金」一位年輕保守派問他與川普的分歧。

潘斯答稱：「我不知道我們的運動是如此分裂，不知道(川普)總統和我在一些議題上的會有所不同，但我們的聚焦點會可能不一樣。」

實際上在今年的期中選舉 中，潘斯和川普的路線就明顯不同，兩人多次在初選中分別為不同的候選人背書，包括下周舉行的亞利桑納州州長初選，他們分別支持不同的參選人。

潘斯被廣泛認為可能在考慮2024年參選總統，但如果參選他將面臨嚴峻挑戰。紐約時報和西耶納學院(Siena College)本月公布對共和黨選民的調查顯示，如果現在舉行大選，支持潘斯的共和黨人僅占6%，而支持川普的共和黨人則達49%，佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)的支持率也是25%。

另方面，前任副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)25日晚間接受美國廣播公司(ABC)訪問時證實，已完成聯邦法院大陪審團傳訊作證，配合國會暴亂調查；他在訪問中說，國會暴亂當天，特勤局完成非常不容易的任務，當時最大的威脅便是暴徒已經非常靠近副總統，「我覺得當天國會大廈很可能演變成一場大屠殺」。