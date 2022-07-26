布林馬斯克案女主角 妮可生長貧窮家庭 奮發當上律師

妮可．珊那菡與布林2015年在一處瑜珈中心認識，約會兩年後於2018年舉辦低調婚禮，同年底產下一女。圖為2019年11月兩人在加州山景出席活動。(Getty Images)

世界首富馬斯克 和谷歌創辦人布林八卦案被掀爆後，事件中的女主角、正與布林離婚中的妮可‧珊那菡(Nicole Shanahan)的背景也被一絲絲地剝開：現年37歲的珊那菡母親為華人，出身舊金山灣區貧窮家庭的她曾靠糧食券度日，之後奮發當上律師，更讓億萬富豪為她意亂情迷。

華爾街日報爆料特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)去年底與Google共同創辦人布林(Sergey Brin)的妻子珊那菡傳出婚外情，導致布林夫婦離異，馬斯克和布林的長年友情嘎然而止。

珊那菡過去受訪時曾表示，清苦童年讓她立志成為律師並創業，推動刑事司法改革、協助改善環境並研究女性的生殖壽命。

她接受「現代奢侈品雜誌」(Modern Luxury Magazine)雜誌訪問時說，「我小時候必須自己釐清世界運作的方式，父親在我九歲時確診雙重精神分裂症，中國出生的母親生我時才來美兩年。我兒時大部分時光雙親無業，不只沒錢，也幾乎沒有家長指導可言。」

Google聯合創辦人布林妻子妮可．珊那菡，有華裔血統，自幼聰明上進， 創業過程勵志。(圖取自史坦福大學法學院網)

珊那菡自立自強，12歲到餐館打工，並自行上網申請大學，先後就讀華盛頓州私立普吉灣大學(University of Puget Sound)取得經濟與華語碩士文憑，2013年赴新加坡 國立大學(NUS)攻讀全球智慧財產權與亞洲法律，之後於加州聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)修習法律。

20多歲的珊那菡曾任RPX企業專利專家，但僅10個月便因職場性騷擾 離職；重度憂鬱的她重新振作後，創立專利管理公司ClearAccessIP，她去年賣掉該公司。

珊那菡之後成立投資公司「Bia-Echo」，研究女性生殖壽命與平等；另據官網介紹，該公司致力推動司法改革，保障此星球健康且適居。

珊那菡的宏大目標原獲夫婿布林家族基金會的支持，但她2020年成立自己的基金會，並與巴克研究所(Buck Institute)生殖壽命與平等中心，以及新加坡國立大學的楊潞齡醫學院合作，創建「Bia-Echo生殖壽命與平等亞洲中心」(Bia-Echo Asia Centre for Reproductive Longevity and Equality)，致力從事女性生育相關研究。

珊那菡嫁給布林前曾與財務經理有一段婚姻，她與布林則育有四歲大的女兒，兩人正協商離婚並爭奪女兒撫養權。