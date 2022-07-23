俄烏穀物出口協議簽署 全球糧食危機暫緩解

在聯合國和土耳其居間斡旋下，終於達成讓烏克蘭穀物安全出口的協議，烏克蘭建設部長庫布科夫（後排左）與土耳其國防部長阿卡爾（後排右）交換協議。（Getty Images)

烏克蘭 與俄羅斯22日在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓2000多萬噸卡在烏國黑海港口的穀物恢復出口，期平抑糧價，緩解全球糧食危機；美、烏兩國官員對此協議均表歡迎，但對俄國 是否遵行協議，表示仍待後續觀察。

這項恢復穀物出口協議磋商歷時數月，在聯合國 及土耳其出力斡旋下終於達成；協議內容提供方法，讓烏克蘭得以出口該國穀物，在此之前，聯合國向俄國保證，允許俄國穀物、肥料得以出口。

烏克蘭穀物因戰爭難以出國，造成糧荒。22日在聯合國見證下，烏克蘭、俄羅斯、土耳其達成協議，讓烏國糧食可以安全出港。 (Getty Images)

雙方若能遵守協議，可望緩解全球糧食短絀而導致的人道危機；自俄國2月入侵烏國以來，全球糧食危機惡化；烏國是世界糧倉之一，烏俄戰爭影響遍及全球經濟，加劇糧食危機，助長非洲飢荒，且在一些國家危及政治安定。

聯合國秘書長：黑海明燈

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)在簽字儀式上表示，協議得之不易，他也推崇協議為「黑海明燈」。

聯合國高級官員表示，只需再過幾周，第一批糧食就可由敖德薩(Odesa)等鄰近港口運出，很快把500萬噸烏國穀物等糧食每月送到全球市場；如此也可釋放糧倉空間，供貯放烏克蘭春耕新收成的穀物之用。

22日是交戰中的烏、俄兩國代表首次公開簽署協議。東北大學全球韌力研究所專家傅林(Stephen Flynn)稱讚這是邁進一大步；傅林歸功土耳其做得巧妙，但他不忘警告，要把穀物快速運到最欠缺的地方很困難，另烏、俄兩造還在交戰，幾無互信，要把穀物由黑海運出的機制極為複雜。

協議有效期120天 可以續約

這次協議有效期120天，官員們表示看情況發展可以續約，讓未來幾個月穀物出口正常化。

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，美國樂見此一正向發展，衷心期待這項協議落實並迅速展開，以免世界因糧食不安及營養不良而陷入更悲慘地步；但柯比警告，協議能否成功，要看俄方是否遵守協議，真正落實承諾到什麼程度，俄方必須終結對烏國港口的封鎖。

憂俄不守信 烏克蘭不敢慶祝

烏國總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)也表示，現在還不敢慶祝，要等糧船真的啟航，到達土耳其領海，屆時才能說非洲能取得所需的足夠糧食；他表示今天的俄國不是全球夥伴，不敢指望俄國言出必信，莫斯科隨時可能違反任何協議。