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拜登確診隔離 一窺白宮「加護病房等級」照護能力

編譯洪毅／綜合21日電
拜登總統本月15日還在沙烏地阿拉伯訪問時，就有咳嗽症狀。(Getty Images)
拜登總統本月15日還在沙烏地阿拉伯訪問時，就有咳嗽症狀。(Getty Images)

拜登總統確診新冠肺炎，目前症狀輕微，在白宮隔離；英國「每日郵報」報導，從白宮到華特里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center，WRNMMC)，華府一帶宛如天羅地網，能夠時刻確保總統健康安全。

白宮任何時候都有約30名醫護人員值勤，其健康檢測中心位於一樓地圖室(Map Room)旁，這批醫護團隊擁有從例行體檢到急救的多方位能力，而檢測中心則擁有加護病房等級的照護能力，且存放可供總統輸血的血漿。

除總統本人外，白宮的醫療團隊也為包括第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)在內的配偶及家人，還有副總統賀錦麗、白宮職員，訪美的外國政要，以及在白宮內參觀的遊客服務，也負責為白宮記者做新冠檢測；吉兒目前新冠檢測為陰性。

白宮防疫統籌專員賈哈(Ashish Jha，古)與白宮發言人尚皮耶(Karine...
白宮防疫統籌專員賈哈(Ashish Jha，古)與白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre，左)21日在記者會上說明拜登總統染疫情形。(歐新社)

此外，白宮的醫療團隊在艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building，EEOB)旁還有規模更大的辦公室，這些單位現在將時時關注拜登的健康狀況。

拜登已接種過四劑新冠疫苗，目前的症狀輕微，仍可在隔離中從事部分工作；如果醫療團隊評估總統需要住院，將轉往華府近郊、馬里蘭州的貝賽斯達(Bethesda)的華特里德國家軍事醫療中心。

該中心的人員及配備更為先進，擁有約100個專科，醫護及其他工作人員約7100人；而該中心的88棟建築中，其中有六間病房供白宮、內閣核心成員，以及高階軍事將領所用，前總統川普2020年確診新冠肺炎時，就曾入住於此。

前白宮醫療團隊主任康妮·馬里諾(Connie Mariano)表示，從醫療到各種通訊設備，這幾間病房就是專門為全方位保護總統的健康安全而設計。

拜登總統本月14日還在以色列訪問時，就有新冠症狀。圖為他用紙巾擦鼻水。(Gett...
拜登總統本月14日還在以色列訪問時，就有新冠症狀。圖為他用紙巾擦鼻水。(Getty Images)

這些病房不但醫療人員及設備配置完善，服務亦然：病房不單安全、隱密，而且甚為豪華，從客廳、通訊室到擁有水晶吊燈的餐廳，可謂一應俱全。

白宮 拜登 檢測

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