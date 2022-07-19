熱浪東移 全美1.4億人體感溫度飆高近110度

熱浪襲擊美國，近日東移，將影響超過1億美國人民。圖為紐約康尼島海灘擠滿人潮避暑。（Getty Images)

本已困擾中、西、南部的熱浪 18日開始東移，全美國超過1億4000萬人將面臨華氏90度以上的高溫 ，其中5100萬人還可能遭遇到百年來的最高溫。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，全國有10個州對州內部分地區，如加州中部，密西西比河谷，發布了高溫警告，加上濕度的體感溫度將近110度。其他地區不加計濕度，溫度就達110度。本土48州中部的熱浪中心預計東移，首都華盛頓也將經歷今年首波燠熱天氣。

德州 達拉斯在剛過去的周末已第四度體會105度高溫，也是1980和1954之外，第三度7月中旬前就四度出現105度的紀錄，在20日前還可能分別創下110、109度的新紀錄。

德州奧斯丁、聖安東尼奧和休士頓等地也各已寫下最熱夏季紀錄，本周未來幾天還可能創下更多高溫紀錄。

這波熱浪往大西洋中部沿海和東北地區擴散的時候，好些地方將連續幾天看到90度以上的高溫；紐約市將出現連續將近一周的90多度氣溫，華府還沒有嘗到熱浪的苦頭，不過這個「清涼運勢」馬上要結束了，熱浪將帶來整個禮拜90幾度的高溫。

就如過去幾周的天候，熱度加濕度可能形成雷雨風暴，18日北部平原區和東北部有1900萬人受暴風雨影響，雷厲的風勢是危險所在，冰雹和龍捲風也可能釀成災害。

氣象資料顯示，東北部有兩陣風暴，上午那陣雖不嚴厲，但轟轟雷聲和傾瀉如注的豪雨相當驚人；午後和傍晚的第二陣更強，加上原已濕透的地面，更容易造成洪災。

俄亥俄谷包括辛辛那提午前、大西洋中部沿海包括華府和巴爾的摩18日傍晚前，約有1200萬居民已收到洪災警報，要部份地區民眾提防每小時一至兩吋的雨量。

19日北部平原和中西部北部直到五大湖區，包括綠灣(Green Bay)和杜魯斯(Duluth)等城市，將遭受更多暴風雨襲擊。