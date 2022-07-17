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學者：明年經濟衰退機率飆升 逼近50%

編譯潘勛／綜合16日電
越來越多企業和民眾相信明年美國陷入衰退的機會很大。圖為民眾在加州一處食物銀行前大排長龍領取免費食品。(Getty Images)
越來越多企業和民眾相信明年美國陷入衰退的機會很大。圖為民眾在加州一處食物銀行前大排長龍領取免費食品。(Getty Images)

根據彭博社(Bloomberg)7月對經濟學者進行的調查指出，受訪者認為，未來12個月內美國經濟陷入衰退的機率已上升到快50%，原因在通膨持續、急劇上升，讓聯準會(Fed)鐵了心繼續提高指標利率

彭博社16日公布這項新調查，結果指出，經濟學者認為來年經濟下行的機率為47.5%，相較6月的30%增幅甚大；在3月，認為經濟會衰退的機率僅20%。

這項調查在7月8日到14日之間進行，共34名經濟學者受訪，回應經濟走軟機率的問題。

荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學者奈特利(James Knightley)指出，聯準會已明確表示，透過升息試著控制通膨才是當務之急，準備不惜犧牲經濟成長；聯準會的舉動也助長美元升到20年來最強勢，而美元升值會損及美國的國際競爭力。

奈特利表示，身處這種大環境，可見到消費者支出有明顯緊縮的危機，而企業獲利能力下降，意味公司行號會開始謹慎行事。

6月調查時，經濟學者對第二季經濟的預測是同比去年中位數成長3%，目前已砍到0.8%；今年下半年的經濟預估為成長不到2%。

就整個2022年來看，平均預測國內生產毛額成長2.1%，比6月預測的2.6%弱；經濟學者們對2023年的國內生產毛額的看法在平均成長1.3%。

聯準會最重要的通膨評估，是「個人消費支出物價指數」(personal consumption expenditures price index)，目前預測是今年每季都告調升。雖說大多數估計數字，在13日公布6月消費者物價指數之前便已提出，但目前學者們認為，本季度的個人消費支出物價指數同比去年平均上漲6.3%，比6月的估計值要增加0.3個百分點。

就明年全年來看，學者們認為個人消費支出物價指數會維持在高於聯準會設定的2%目標以上。

聯準會 指數 利率

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