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曼欽拒挺民主黨氣候變遷法案 背後原因都是為了錢

記者胡玉立／綜合報導
民主黨中間派聯邦參議員曼欽14日晚告訴民主黨國會高層，不會支持含有對抗氣候變遷新增預算或對富人、企業加稅等條款的立法草案。預計將讓民主黨期中選舉選情雪上加霜。(美聯社)
民主黨中間派聯邦參議員曼欽14日晚告訴民主黨國會高層，不會支持含有對抗氣候變遷新增預算或對富人、企業加稅等條款的立法草案。預計將讓民主黨期中選舉選情雪上加霜。(美聯社)

歷經一年多的痛苦協商談判，民主黨經濟包裹法案14日仍然破局。一人獨力阻擋民主黨對抗氣候變遷計畫的西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin III)，是靠家族煤炭事業成為百萬富翁，他從石油和天然氣行業獲得的競選資金，比任何參議員都多。

前總統歐巴馬資深顧問、左傾智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)創始人波德斯塔(John Podesta)這麼形容：「曼欽選擇獨力毀滅人類，作為他為世人留下的遺產，真的很奇怪。」麻州民主黨參議員、氣候立法長期倡議者馬基(Edward J. Markey)則推文寫道：「憤怒讓我無法掉淚。」

在科學家表示地球幾已來不及應對全球暖化之際，曼欽拒絕支持氣候變遷法案，加上共和黨堅決反對，在可預見的未來，國會通過任何應對全球暖化新法的機會都落空了。

拜登總統已向世界各國承諾，美國這個歷來排放最多溫室氣體的國家，將在2030年前將排放量減少一半。沒有立法，就不可能達到這樣的目標。加州聖巴巴拉大學環境政策教授史托克斯(Leah Stokes)說：「我們不會實現我們的目標；老實說，我不知道曼欽如何面對自己的子孫。」

一年半來，好幾次看似靠近許多民主黨人認為可能達成的協議，曼欽仍在最後一刻放棄支持。儘管曼欽發言人魯尼恩(Sam Runyon)14日晚上表示，曼欽「沒有離開談判桌」。但參與談判者相信，談判已走到盡頭。

曼欽和其他民主黨人對3000億元可再生能源和電動汽車稅收抵免的未來交易可能性，持開放態度，但曼欽也堅持削減開支、納入石化燃料(煤炭、天然氣和石油)。隨著俄烏戰爭震撼能源市場、天然氣價格飆升，這些要求變得更加強烈。進步政策研究所戰略顧問布萊德索(Paul Bledsoe)表示，「俄羅斯入侵烏克蘭和創紀錄的通貨膨脹，雙雙賦予曼欽巨大的新談判權力，改變了動能。」

過去幾周，民主黨人曾以為快要與曼欽就氣候方案達成協議，但曼欽仍不斷要價。據幾位政府官員稱，政府延後處理涉及石油和天然氣設施的甲烷、汞和其他污染物的聯邦規則，以免在微妙談判中激怒曼欽；結果卻浪費了兩年監管程序。

維權人士說，他們感到自己很傻。「他假裝是公平仲裁者，」氣候倡議組織Evergreen Action執行總監拉德 (Jamal Raad) 談到曼欽時說：「他談到他的子子孫孫，事實證明都是在胡說八道。比起地球的未來，他更關心他的煤炭公司利潤和他自己的政治前途。」

曼欽 民主黨 天然氣

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