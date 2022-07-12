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國會復會 眾院民主黨今再表決「保護墮胎權法案」

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長波洛西。（歐新社）
眾院議長波洛西。（歐新社）

國會結束獨立紀念日假期本周復會，由於「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例已於6月底被最高法院推翻，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)將推動保護墮胎權法案；波洛西日前在給眾院同僚的信中指出，將於12日再次表決「婦女健康保護法案」(Women's Health rotection Act)並完成立法。

波洛西在信中寫道，這項法案是具有指標意義的立法，有助於將「羅訴韋德案」的精神納入聯邦法律。

「羅訴韋德案」在最高法院被推翻之前，「婦女健康保護法案」今年5月上旬在參院以51票反對、49票支持表決結果闖關失敗。

波洛西先前曾形容，最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」重大判例「十分可怕」。

她在信中也寫道：「我們也將通過旨在解決共和黨企圖限縮美國人民旅遊自由的立法，我們要重申憲法保障人民在全國各地都有自由且自願尋求醫療的權利。」

民主黨對國會復會後可能議程滿檔已有心理準備，拜登總統施政計畫已瀕臨是存是廢的緊要關頭，眾院國會暴動調查委員會的系列公聽會則接近結案。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)最近與民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)加緊協商，希望民主黨能夠集結足夠票數，一舉跨越費力把事拖(filibuster)門檻通過重大經濟法案。

國會消息人士指出，休會兩周期間，舒默與曼欽對於多項條款達成協議，項目包括降低處方藥物價格、對某些富人加稅，以及透過加徵富人稅延長聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)計畫等。

至於拜登內政法案的其他項目，民主黨曾需要持續磋商，包括能源計畫、對抗氣候變遷經費以及其他加稅措施。某些民主黨人士主張，應該為降低「可負擔健保法」(Affordable Care Act)架構底下的健保保費提供預算，但曼欽對如此提議則持保留態度。

民主黨 波洛西 眾院

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