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房價飆漲 買房可負擔能力 降至16年新低

編譯洪毅／綜合11日電
由於屋價漲利率升，現在可負擔購屋能力者，降至2006以來新低。圖為芝加哥一棟待售房屋。(Getty Images)
由於屋價漲利率升，現在可負擔購屋能力者，降至2006以來新低。圖為芝加哥一棟待售房屋。(Getty Images)

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)公布最新統計，5月「住房可負擔性指數」(Housing-affordability index)顯示房價飆漲、再加上房貸利率上升的情勢，讓民眾對購屋的可負擔能力自去年初開始迅速驟降，目前已降至2006年以來新低，形成買賣雙方各自不同的壓力。

華爾街日報(WSJ)報導，NAR編制的住房可負擔性指數，衡量的數據包括房價及家戶所得的中位數，以及各種房貸的平均數等；去年1月，該指數為181.5，但之後因房價大漲、利率上升而驟降，5月降至102.5，為次級房貸風暴前夕、2006年7月100.5以來的新低；而在更早之前，該指數接近100需追溯到1990年。

房地美(Freddie Mac)的數據顯示，全國房市最廣為使用的房貸方案、「30年期固定利率房屋抵押貸款」(30-year fixed mortgage)目前平均利率約5.3%，雖然低於上周的5.7%，但是自2009年次貸危機引發的金融風暴平息後，此數字從未超過5%。

由於屋價漲利率升，現在可負擔購屋能力者，降至2006以來新低。圖為芝加哥一棟待售...
由於屋價漲利率升，現在可負擔購屋能力者，降至2006以來新低。圖為芝加哥一棟待售房屋。(Getty Images)

房價難負擔讓許多欲購房者只能望「房」興嘆，或是無法得到房貸資格而無法進場，導致最近幾周房市明顯降溫，非新屋交易件數截至5月已連續四個月下滑，對賣家來說同樣也是壓力，房價開始出現下降跡象，新冠疫情期間上漲最兇的地區，例如奧斯丁、鳳凰城等地尤其明顯。

另方面，房屋供給量也在下降，地產網站Realtor.com的數據顯示，6月的待售房屋數較2020年同期下降34%，與2019同期相比更是下降53%；這讓許多經濟學者認為，房價依然難有太多下降空間，全美房屋建築商協會(NAHB)首席經濟學者狄茲(Robert Dietz)就說，目前國內正處於「可負擔房屋危機」當中。

NRA首席經濟學者Lawrence Yun表示，房價上漲幅度超過加薪幅度，可能讓5月以後的可負擔指數進一步惡化；金融公司First American Corporation首席經濟學者弗萊明(Mark Fleming)則表示，不確定過去幾年看到的那種可負擔水準可否再次出現。

房價 指數 利率

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