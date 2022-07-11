日首位漫畫家國會議員 「純情房東俏房客」赤松健當選

漫畫家赤松健參選日本第26屆參議院選舉當選，成為日本首位漫畫家國會議員。（取自推特）

著有「電腦情人夢」、「魔法老師」等作品的漫畫家赤松健參選日本 第26屆參議院 選舉，10日晚間開票 結果他在「比例區」確定當選，成為日本首位漫畫家國會議員。

日本參議院選舉10日舉行，投票時間於晚間8時截止後立即開票。開票不久，日本放送協會(NHK)立刻在螢幕上顯示54歲的赤松健確定當選。

赤松是執政黨自民黨推出的這次參議院選舉政黨得票比例區(改選席次50席)的候選人。他在得知當選後，接受多家日媒採訪。

他表示，前首相安倍晉三在8日遭槍擊，發生了這種以暴力封殺言論的事是絕對不能被容許的。他對此事做最嚴厲的譴責，同時也祈求安倍在天之靈安息。

他說，自己當選就是意味著第一位漫畫家國會議員誕生，日本將會改變。現在日本的漫畫、動畫、遊戲在世界非常受支持，自己身為創作家，很想推動和平外交，將動漫、遊戲作為產業加以培育。

赤松在這次選戰的政見是「表現的自由」、「著作權法的整備」、「海盜版對策」，他希望以國會議員的立場強力推動他的主張，藉由漫畫把國會的動態透過推特做介紹。他還期待實現大家都能快樂參與的政治，也希望進行漫畫外交、動畫外交，利用自己在海外的高知名度傳達動漫的美妙。

中央社引述日媒報導，赤松是東京都東久留米市人，出生於愛知縣名古屋市。從高中開始確立創作的志向，憑著短篇漫畫「短暫夏季的KIDS GAME」獲得講談社頒發的新人獎，正式成為漫畫家。他的漫畫作品「純情房東俏房客」大受歡迎。

赤松去年12月16日在推特(Twitter)宣布，將接受自民黨推薦投入第26屆參議院選舉；目的是反抗目前動漫領域過度限制的表現手法。他今年3月在東京都秋葉原開設個人工作室「赤松健事務所」，一樓擺設作畫器材及平面顯示器，顯示創作過程與政治理念；二樓展示漫畫原稿，外牆招牌圖案是他的四大漫畫作品女主角。

另據中央社報導，台裔的立憲民主黨籍候選人蓮舫之前兩度參議員選舉開票時，都是一開票就立刻宣布當選，而且是最高票當選，但這次在開票一段時間後，才確定當選，這是她第四度當選。