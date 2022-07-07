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駐中使館微信、微博被刪文 伯恩斯推特抗議

編譯中心／綜合6日電
美國駐中國大使伯恩斯在推特刊出大使館上周在微信、微博發表後被中國的網管刪除的三篇有關香港及烏克蘭的貼文。(取自推特)
美國駐中國大使伯恩斯在推特刊出大使館上周在微信、微博發表後被中國的網管刪除的三篇有關香港及烏克蘭的貼文。(取自推特)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日指出，大使館上周在微信、微博發表的三篇有關香港及烏克蘭的貼文被中國的網管刪除。他呼籲中國允許人民看得到美國領導人發言，如同美國人民聽得到中國領導人發言一樣。

伯恩斯6日透過推特發文並附上截圖表示，「中華人民共和國審查部門上周再次刪除我們(美國駐中國大使館)在微信、微博帳號上，發布白宮和國務院關於香港和北約峰會的貼文」。

他呼籲，「中華人民共和國應該允許中國人民看得到美國領導人的發言，就如同美國人民聽得到中國領導人的發言」。

伯恩斯貼出的截圖顯示，美國駐中使館1日在微信發表的兩篇文章中，第一篇以「布林肯國務卿聲明：香港主權移交25年後」為題，第二篇則是「國家安全委員會(國家安全會議)發言人艾德利安．華森(Adrienne Watson)就香港回歸25年發表的聲明」。

另一篇被刪除的則是美國駐中使館6月30日在新浪微博發表的文章，介紹6月29、30日北約組織(NATO)馬德里峰會的概況，文中除提到「為應對俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」的字眼外，並無任何可能觸及中國敏感神經的內容。

布林肯(Antony Blinken)1日發表聲明提到，7月1日原本是讓香港在「一國兩制」下保有自治50年承諾的中點。但現在看來，港府與北京當局顯然不再把民主參與、基本自由與獨立媒體，視為承諾的一部分。而北京以國安法回應的所有作為，都是為剝奪港人被允諾的事物。美國會與港人站在一起，並呼籲當局恢復他們被允諾的自由。

華森同日的聲明則指出，北京與港府的作為，破壞基本自由及維繫全球穩定「以規則為基礎」的秩序。中共政策動搖香港的制度、規則與體系，這過去曾是國際信心的基礎，也是香港作為金融中心的基石。在新任特首李家超就職前夕，香港領導人應尊重「基本法」下港人受保護的權利與自由。

美國駐中國大使伯恩斯。(美聯社)
美國駐中國大使伯恩斯。(美聯社)

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