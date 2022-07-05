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迪士尼將失搖錢樹 米老鼠版權2024年到期 開放「魔改」

編譯陳韻涵／綜合4日電
迪士尼公司的米老鼠圖像專屬權即將於2024年到期。(Getty Images)
迪士尼公司的米老鼠圖像專屬權即將於2024年到期。(Getty Images)

迪士尼(Disney)可能會在兩年內喪失米奇老鼠(Mickey Mouse)的專有權，米奇是迪士尼最具代表性的卡通人物，而牠的95年專有權，將在2024年到期。

美國版權法規定，智慧財產權在創作者初次公開作品後95年自動失效。

米奇1926年首度面世，成為媒體巨擘迪士尼家喻戶曉的當紅代表，也是最具特色的動畫角色。

迪士尼的米奇版權原本受保障56年，經上訴，迪士尼成功於1976年遊說版權法延長保護期限到75年；1998年，迪士尼再次遊說延長保護期到95年。

尚不清楚迪士尼明年是否會再次採取遊說招數，延長版權專利保護期。

一旦版權過期，任何人都可以使用米奇這個角色及其衍生理念，無須徵詢迪士尼許可或支付版權費用。

這表示，米奇可以出現在非迪士尼的故事當中。

小熊維尼(Winnie the Pooh)的版權今年1月到期，在那之後這個小朋友喜愛的黃色渾圓小熊出現在恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」(小熊維尼：血與蜜)中，被描繪成連環殺人兇手。

洛杉磯加州大學(UCLA)法學院的電影法律診所(Film Legal Clinic)助理導演馬耶達(Daniel Mayeda)表示，所有人都可以用米奇創作新故事，但若太過類似迪士尼的原創版本仍可能面臨版權訴訟問題。 

馬耶達說：「你可以用米奇來創作你自己的米奇故事版本或編撰其他故事，但即便如此，觀眾看到米奇仍會想到迪士尼，因為他們已投資這個角色很長一段時間。」

環球影業(Universal Studios)1928年發行無聲黑白動畫「飢餓遊民」(Hungry Hobos，暫譯)，描述「幸運兔奧斯華」(Oswald the Lucky Rabbit)與同伴的故事，但這個幸運兔的角色很快被捨棄，同年變成人們熟悉的米奇模樣。

原本「飢餓遊民」在第二次世界大戰期間遺失，2011年才被英國電影收藏家尋獲。

最終版本的米奇首度在電影「汽船威利號」(Steamboat Willie)中出現，1928年11月18日在百老匯(Broadway)的殖民劇院(Colony Theatre)首映。

「汽船威利號」是當年首部運用合成音效的電影，而劇中卡通人物米奇也一炮而紅。

米奇後來出現在超過130部電影中，不只有狗朋友布魯托(Pluto)、高飛(Goofy)及唐老鴨(Donald Duck)陪伴，還交了女朋友米妮(Minnie Mouse)。

迪士尼 電影 遊民

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