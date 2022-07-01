香港主權移交25年╱習近平：堅持一國兩制會更好
中共中央總書記、國家主席習近平1日在香港出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。
這是習近平相隔五年後，再度到訪香港，他與夫人彭麗媛6月30日下午搭乘專列抵達西九龍高鐵站，官方安排大批中、小學生和工作人員，手持紅旗和花束，在車站迎候，維安嚴陣以待。
香港特別行政區政府1日早舉行升旗禮，慶祝特區成立25周年，新任行政長官李家超及第六屆特區政府主要官員出席了儀式。升旗儀式早上8時在灣仔會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行，約10分鐘。升旗儀式結束後，李家超率眾官員及嘉賓轉到會展中心，出席慶祝香港回歸25周年大會暨特區第六屆政府就職典禮。
據新華社報導，習近平30日在抵達香港時，對等候的記者說，香港回歸祖國25周年慶典日，中國各族人民將和香港同胞一道慶祝。他向香港同胞致以熱烈祝賀和美好祝願。
他還表示，他一直關注著香港，掛念著香港，心始終同香港同胞在一起。過去一個時期，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，展現出蓬勃的生機。事實證明，「一國兩制」具有強大生命力，是確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞福祉的好制度。
習近平說，行而不輟，未來可期。只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更加美好，香港一定能為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。
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