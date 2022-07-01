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今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

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香港主權移交25年╱習近平：堅持一國兩制會更好

香港新聞組／香港1日電
中共中央總書記、國家主席習近平7月1日出席慶祝香港回歸祖國周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。圖為他6月30日下午乘專列抵達香港時發表簡短談話。(新華社)
中共中央總書記、國家主席習近平7月1日出席慶祝香港回歸祖國周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。圖為他6月30日下午乘專列抵達香港時發表簡短談話。(新華社)

中共中央總書記、國家主席習近平1日在香港出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。

這是習近平相隔五年後，再度到訪香港，他與夫人彭麗媛6月30日下午搭乘專列抵達西九龍高鐵站，官方安排大批中、小學生和工作人員，手持紅旗和花束，在車站迎候，維安嚴陣以待。

香港特別行政區政府1日早舉行升旗禮，慶祝特區成立25周年，新任行政長官李家超及第六屆特區政府主要官員出席了儀式。升旗儀式早上8時在灣仔會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行，約10分鐘。升旗儀式結束後，李家超率眾官員及嘉賓轉到會展中心，出席慶祝香港回歸25周年大會暨特區第六屆政府就職典禮。

習近平6月30日下午考察香港科學園。(新華社)
習近平6月30日下午考察香港科學園。(新華社)

據新華社報導，習近平30日在抵達香港時，對等候的記者說，香港回歸祖國25周年慶典日，中國各族人民將和香港同胞一道慶祝。他向香港同胞致以熱烈祝賀和美好祝願。

他還表示，他一直關注著香港，掛念著香港，心始終同香港同胞在一起。過去一個時期，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，展現出蓬勃的生機。事實證明，「一國兩制」具有強大生命力，是確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞福祉的好制度。

習近平說，行而不輟，未來可期。只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更加美好，香港一定能為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

香港 習近平 中共

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