找到載偷渡客卡車登記者？車主家屬喊冤：牌照被盜用

德州聖安東尼奧警方28日封鎖偷渡客命喪卡車的現場。(美聯社)

德州 聖安東尼奧27日傳出的大量無證移民 慘死悲劇，當地一名男子被傳為聯結貨櫃卡車車主，但他的家屬出面表示，車主的身分是被盜用；他的女婿說，「這是一場完美的設局」，聯結車車主也是受害人。

被這輛聯結車運載的無證客至少已有51人死亡，聖安東尼奧消防局官員說明，當局在貨櫃車內發現「成堆的屍體」，車子停在城市南方郊區的鐵道旁，靠近35號州際公路。

美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

貨櫃車牌照與登記人屬於一位阿拉莫(Alamo)男子，但該男子的女婿利蒙(Isaac Limon)表示其身分訊息被盜，他家人所屬的卡車實際上正在德州別處運送穀物。

「這是一場完美的設局」，利蒙說：「說起來遺憾，但他也有點像受害者，因為人們認為是他。」

利蒙表示事發貨櫃車的牌照和登記名屬於他岳父的Volvo車，他對於西語媒體「世界電視網」(Telemundo)的報導指稱岳父的車用於犯罪感到憤怒。

利蒙在臉書發文澄清：「我只想幫忙證實我岳父的清白，他不是捲入這起悲劇的貨櫃車車主，他的車輛登記編號被非法複製到該輛貨櫃車，Telemundo報導新聞前並未查核事實。」

Telemundo新聞27日晚間將該貨櫃車與利蒙岳父的公司Trucking & Harvesting連結起來。利蒙表示他的岳父對這則錯誤報導感到震驚。

紐約時報報導，當地人指出貨車停放處是知名的移民下車地點。

移民及海關執法局(ICE)調查部門前高級官員史泰頓(Jack Staton)指出，35號州際公路通往墨西哥邊境 ，因為有大量的貨車通過，是熱門的走私走廊。

史泰頓表示，自從聖安東尼奧2017年發生類似慘案後，移民經常在該區域被攔截，「像這樣的悲劇再度發生只是時間的問題。」