我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

找到載偷渡客卡車登記者？車主家屬喊冤：牌照被盜用

編譯徐薏茹／綜合28日電
德州聖安東尼奧警方28日封鎖偷渡客命喪卡車的現場。(美聯社)
德州聖安東尼奧警方28日封鎖偷渡客命喪卡車的現場。(美聯社)

德州聖安東尼奧27日傳出的大量無證移民慘死悲劇，當地一名男子被傳為聯結貨櫃卡車車主，但他的家屬出面表示，車主的身分是被盜用；他的女婿說，「這是一場完美的設局」，聯結車車主也是受害人。

被這輛聯結車運載的無證客至少已有51人死亡，聖安東尼奧消防局官員說明，當局在貨櫃車內發現「成堆的屍體」，車子停在城市南方郊區的鐵道旁，靠近35號州際公路。

美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡...
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

貨櫃車牌照與登記人屬於一位阿拉莫(Alamo)男子，但該男子的女婿利蒙(Isaac Limon)表示其身分訊息被盜，他家人所屬的卡車實際上正在德州別處運送穀物。

「這是一場完美的設局」，利蒙說：「說起來遺憾，但他也有點像受害者，因為人們認為是他。」

利蒙表示事發貨櫃車的牌照和登記名屬於他岳父的Volvo車，他對於西語媒體「世界電視網」(Telemundo)的報導指稱岳父的車用於犯罪感到憤怒。

利蒙在臉書發文澄清：「我只想幫忙證實我岳父的清白，他不是捲入這起悲劇的貨櫃車車主，他的車輛登記編號被非法複製到該輛貨櫃車，Telemundo報導新聞前並未查核事實。」

Telemundo新聞27日晚間將該貨櫃車與利蒙岳父的公司Trucking & Harvesting連結起來。利蒙表示他的岳父對這則錯誤報導感到震驚。

紐約時報報導，當地人指出貨車停放處是知名的移民下車地點。

移民及海關執法局(ICE)調查部門前高級官員史泰頓(Jack Staton)指出，35號州際公路通往墨西哥邊境，因為有大量的貨車通過，是熱門的走私走廊。

史泰頓表示，自從聖安東尼奧2017年發生類似慘案後，移民經常在該區域被攔截，「像這樣的悲劇再度發生只是時間的問題。」

移民 德州 邊境

上一則

溺斃河流、橫死沙漠…美墨邊界8年來已有3000移民喪生

下一則

偷渡卡車開了150哩後故障 駕駛丟下整車人逃逸

延伸閱讀

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥
遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選

遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選
川規拜隨 非法移民抓不完

川規拜隨 非法移民抓不完
德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元