我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

德州卡車偷渡客增至51死 州長艾伯特怪拜登「開放邊界」

編譯洪毅郭宣含／綜合報導
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

德州當局28日表示，共有51名無證移民在載運他們的聯結車高溫下被棄於聖安東尼奧(San Antonio)附近的路上後死亡；市府員工27日聽到呼救聲後，揭發這起死亡人數最多的移民走私慘劇，聯結車駕駛與另兩名涉案人已遭逮捕。

德州聯邦眾議員庫威亞(Henry Cuellar)表示，這輛卡車曾通過德州拉雷多(Laredo)的邊境巡邏隊檢查站，但不清楚無證客當時是否在卡車內。

死者大多來自墨西哥

目前尚不清楚所有無證客的祖籍國，以及他們被拋棄在路邊多久；但美聯社報導，墨西哥外交關係部北美處長阿爾瓦雷斯(Roberto Velasco Álvarez)表示，至少22人來自墨西哥，七人來自瓜地馬拉，兩人來自宏都拉斯。當局表示，死者有39名男性，21名女性。

在歐洲訪問的拜登總統28日稱此案令人心碎，譴責人口販子唯利是圖相當可恥，德州州長艾伯特(Greg Abbott)則怪罪拜登政府的「邊界開放」移民政策。

墨西哥和中南美洲移民的家屬焦急聯繫其親友之際，德州貝克薩爾郡法官沃爾夫(Nelson Wolff)28日表示，聖安東尼奧聯結車遭拋棄後，現場發現46具移民遺體，另五人送醫後逝世，多數死者為男性。

美聯社報導，聖安東尼奧的國土安全調查局(HSI)代理調查專員賴瑞比(Craig Larrabee)表示，這是美國移民走私事件中死亡人數最多的慘劇。

送醫者包括4名孩童

聖安東尼奧警長麥曼納斯(William McManus)表示，一名市府員工27日下午在聖安東尼外郊聽到聯結車內傳來呼救聲，才發現車內可怕景象。

數小時後，地上便擺滿屍袋；16名倖存者被送醫治療，包括四名孩童；院方表示，他們的身體燙到無法觸摸，且出現脫水、嚴重中暑和虛脫等高溫相關病症，隨後五人陸續死亡，有些人狀況危急。

德州聖安東尼奧市居民28日紛紛到慘案現場祝禱致意。(美聯社)
德州聖安東尼奧市居民28日紛紛到慘案現場祝禱致意。(美聯社)

聖安東尼奧市長尼倫伯格(Ron Nirenberg)表示：「可怕程度超越過去任何事件，而且很遺憾這是一起可預防的悲劇。」

拜登表示此事件「可怕、令人心碎」，他說：「剝削弱勢者圖利相當可恥，蹭這起悲劇的政治熱度也同樣可恥，我的政府會繼續盡力阻止人口販子和走私犯，不讓他們利用這些尋求跨越邊界以入境美國的移民。」

德州州長艾伯特將此事歸責於拜登政府，指其邊界放任政策造成如此慘劇；而預計11月將與艾伯特爭奪州長選舉的民主黨籍對手歐洛克(Beto O'Rourke)則抨擊，艾伯特的邊境政策是在「盡是作秀」。

德州州長艾伯特發推文，認為拜登總統應為這起偷渡客悲劇負責。(取材自推特)
德州州長艾伯特發推文，認為拜登總統應為這起偷渡客悲劇負責。(取材自推特)

移民 德州 拜登

上一則

郎朗曾代言的「陪練課」爆欠薪停課 北美家長求償無門

下一則

國會暴亂╱前助理驚人爆料 川普怒駁：沒說潘斯該死

延伸閱讀

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥
遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選

遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選
川規拜隨 非法移民抓不完

川規拜隨 非法移民抓不完
美西碼頭工人合約將到期 勞資雙方表明不會罷工或停工

美西碼頭工人合約將到期 勞資雙方表明不會罷工或停工

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元