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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

12州氣溫飆上100℉ 6月宛如8月 熱出新高度

編譯盧炯燊／綜合25日電
美國從6月以來遭極端熱浪侵襲，多個城市均打破歷來6月的高溫紀錄，數千萬人籠罩在104華氏度(40攝氏度)的不尋常高溫下。圖為休士頓市動物園飼養員給大象澆水降溫。(美聯社)
美國從6月以來遭極端熱浪侵襲，多個城市均打破歷來6月的高溫紀錄，數千萬人籠罩在104華氏度(40攝氏度)的不尋常高溫下。圖為休士頓市動物園飼養員給大象澆水降溫。(美聯社)

21日才入夏，但在熱浪襲擊下，從本來是寒冷的俄羅斯往北的北極到傳統悶熱的美國南部，北半球大片地區有如置身於8月的三伏天。

美國自6月初遭到極端熱浪侵襲，除太平洋西北部及東北部暫未受影響外，其餘地區無一倖免，多個城市均打破歷來6月份的高溫紀錄，數千萬人被壟罩在華氏104度(攝氏40度)的不尋常高溫下。國家海洋和大氣管理局(NOAA)數據預測，中西部地區周末會有緩解，但其他州的熱浪會至少持續至下周。

國家氣象局((NWS)解釋，廣大地區受到高壓熱穹(heat dome)籠罩，加上從西向東的高濕度，從而產生大面積的悶熱，出現了高於正常到破紀錄的溫度，有令人窒息感覺。

南部和東部6月氣溫一直維持在華氏95度(攝氏35度)左右，西南部及加州部分地區的炎熱乾燥條件，加劇了發生森林野火的風險。

NWS指出，至少有12個州從上周初開始，氣溫在華氏100度(攝氏37.8度)左右徘徊，最少打破九個高溫紀錄。

喬州梅肯市 9小時華氏64度衝到105度

德州、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬、喬治亞、佛羅里達、亞利桑納、加州、南及北卡羅來納、肯塔基及田納西等州，都連日達到最少華氏100度或以上的高溫。

多個城市有如大火爐，喬州梅肯市(Macon)22日在短短九小時內，從華氏64度(攝氏17.8度)飆升至華氏105度(攝氏40.6度)，峰值保持在華氏104度(攝氏40度)，創下歷來6月紀錄；明州明尼阿波利斯(Minneapolis)20日同樣達到華氏100度，芝加哥在華氏96度(攝氏35.5度)下，傳出有三人熱死。聖路易斯及休士頓分別受到華氏99及102度煎熬。

買不起空調 專家說只能受苦

熱浪侵襲造成公共衛生危機，德州農工大學氣候專家德斯勒 (Andrew Dessler) 指出，買不起空調的人以及要在戶外工作的人，高溫下唯一可選擇的就是受苦；尤其東南部許多人無法獲得足夠或穩定的冷卻系統，或是無法負擔空調費用，構成最大的公共衛生風險。

其實不僅僅是美國受熱浪襲擊，位於北極圈上方的俄羅斯城市諾里爾斯克(Norilsk)，6月23日氣溫達到華氏89.6度(攝氏32度)，是該市有記錄以來最熱的6月天；中國吐魯番也錄得華氏114度(攝氏46.5度)。

日本今年夏天比往年更早報到，延岡市(Nobeoka)錄得華氏97度(攝氏36.1度)，東京連日來中午持續在攝氏32度(華氏90度)，今年第一個「真夏日」更提早在5月出現；群馬縣高溫飆至攝氏35度(華氏95度)，成為首個「猛暑日」。日本攝氏30度以上稱為「真夏日」，攝氏35度以上稱「猛暑日」。

歐洲的熱浪也導致了德國和西班牙發生野火。

高溫 熱浪 加州

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