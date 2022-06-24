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助川普推翻大選 前司法部官員克拉克住家遭搜查

編譯洪毅／綜合23日電
曾大力協助前總統川普推翻2020年總統大選結果的司法部助理部長克拉克，住宅22日遭聯邦調查局大規模搜索。圖為他2020年9月14日主持記者會。(美聯社)
曾大力協助前總統川普推翻2020年總統大選結果的司法部助理部長克拉克，住宅22日遭聯邦調查局大規模搜索。圖為他2020年9月14日主持記者會。(美聯社)

司法部助理部長克拉克(Jeffrey Clark)位於維吉尼亞州的住宅22日遭到司法部大規模搜索，據信與其在供職司法部時，大力協助前總統川普推翻2020年總統大選結果有關，包括企圖向關鍵州政府致函施壓，乃至向川普建言任命他為司法部長等。

紐約時報報導，克拉克任職的美國復興中心(Center for Renewing America)主席伏特(Russ Vought)表示，22日清晨，數十名聯邦執法人員來到克拉克家中，扣押家中的電子產品，讓還穿著睡衣的克拉克到街上等候。

伏特批評，克拉克只因相信「對選舉舞弊發起調查是合適的」就遭到調查，不僅「非美國」，將「政府資源『武器化』的行為也須停止」。

在克拉克家中遭到搜索一天後，在國會眾院調查去年1月6日暴亂事件的聽證會上，克拉克在司法部時擔任的角色也備受關注，因為在暴亂之前幾周，司法部高層不願為川普的選舉舞弊指控調查背書時，克拉克成為司法部內與川普密切合作的要角。

例如在2020年12月下旬，克拉克曾草擬一封致喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)的信函，稱司法部已認定，喬州的選舉結果有「非常值得關注之處」，建議坎普呼籲州議會採取行動，提名另一組支持川普的選舉人團。

克拉克草擬此信後，曾試圖說服時任代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)簽字寄出，但遭羅森拒絕。

由於當時的司法部高層拒絕採信選舉舞弊論，因此在眾院自由黨團(House Freedom Caucus)的呼籲下，川普還曾考慮讓克拉克接替羅森、擔任代理司法部長；不過在多名司法部高層的反對下未實施。

克拉克等人試圖撤換選舉人團，以推翻大選結果的行動據信不只針對喬治亞州；紐時引述多名消息人士指出，為調查試圖撤換選舉人團的行動，至少有來自四個州的九人收到聯邦執法單位的傳票，包括共和黨亞利桑納州黨部主席凱莉‧沃德(Kelli Ward)等。

而主導策畫更換選舉人團的核心人物，例如川普律師伊士曼(John Eastman)、朱利安尼(Rudolph Giuliani)等，則是此調查的重中之重。

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