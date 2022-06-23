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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

共和黨人反對停產AR15步槍子彈 拜登政府低頭

編譯盧炯燊／綜合22日電
拜登總統回應50名共和黨國會眾議員的聯名請願，允許密州生產AR-15攻擊步槍工廠繼續開工。圖為在加州執法單位展示的三款AR-15攻擊步槍。(美聯社)
拜登總統回應50名共和黨國會眾議員的聯名請願，允許密州生產AR-15攻擊步槍工廠繼續開工。圖為在加州執法單位展示的三款AR-15攻擊步槍。(美聯社)

拜登總統提議的槍枝管制計畫包括禁止轉讓和擁有大容量的子彈匣，但並沒有包括在兩黨達成的協議裡，在此發展下突然傳出國防部禁止密蘇里州湖城陸軍彈藥廠(LCAAP)生產AR-15半自動步槍的5.56毫米口徑子彈；在50名國會共和黨人聯名寫信要求拜登停止這項計畫後，白宮已暫停執行，但白宮否認有關停產計畫。

目前在美國市場流通的5.56毫米口徑子彈，40%是由該廠生產；密蘇里州共和黨籍國會參議員布朗特(Roy Blunt)表示已收到白宮通知，不會執行該計畫。

▼濫射迫國會達成控槍法案 真的一大步嗎

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

湖城陸軍彈藥廠建於二戰時期，專門生產子彈，目前是美國最大的彈藥兵工廠，由國防部擁有，多年來一直允許私人承包商運營，目前的承包商為Winchester Repeating Arms Co.(WRAC) ，生產的5.56毫米子彈數量早已超出軍事所需。

在傳出停止生產5.56毫米子彈後，密蘇里州兩名共和黨籍國會眾議員赫茲勒(Vicky Hartzler)及格瑞維斯(Sam Graves)發起聯署信，指拜登政府試圖繞過國會來禁槍，公然違反了憲法第二修正案。

他們在信中說，這家兵工廠確保在國家緊急情況下可以提高產量，若禁止生產，將會損害軍隊的戰備狀態。

他們又說，停止生產將導致500名高技能員工即時被解雇，削弱了保留與國防部簽訂合同所需的勞動力，還加劇了市場上已經嚴重的子彈短缺問題。

最先傳出停止生產5.56 毫米子彈的是WRAC，它6月15日通知國家射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)，指國防部正考慮禁止該廠生產該款子彈。

國家射擊運動基金會總法律顧問基恩 (Larry Keane)表示，如果拜登政府繼續實行停產禁令，參院的槍支管制立法可能會失敗。

基恩說，根據他的理解，國防部內部討論過這個問題，但迄今沒有明確決定。

國防部 拜登 白宮

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