控槍法案眾院料將過關 民主黨拚本周參眾兩院通過

因應接二連三的重大濫射槍擊血案與民間控檢呼聲，國會即將審議辯論罕見的控槍法案，參院提出兩黨達成協商控槍法案，在眾院遭到共和黨反對。圖為本月11日大批民眾在華府向國會示威，要求通過控槍法案。(路透)

眾院共和黨 領袖22日正式反對正在參院 討論的兩黨協商控槍法案，並呼籲共和黨國會議員投反對票，不過由於民主黨掌控眾院，以及控槍法案可望得到部分溫和派共和黨人支持，因此預估此法案能順利通過；這是國會近十年來最接近通過重大法案來對抗槍枝暴力的時刻。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)和黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)22日在閉門會議中，呼籲眾院共和黨眾議員要反對參院版的控槍法案。

▼濫射迫國會達成控槍法案 真的一大步嗎

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

國會民主黨就算未獲任何共和黨人支持，這次估計也能通過控槍法案；此法案21日晚在參院獲得夠多共和黨人支持，順利排除程序阻礙，提高該案在參院通過的的可能性。

史卡利斯22日稍後正式通知眾院共和黨人投下否決票，他稱該法案採取錯誤方式來遏止暴力犯罪，眾院共和黨人應致力找出並解決暴力犯罪的根本原因，而且過程中不得違反憲法第二修正案(Second Amendment)權利。

不過控槍法案可望獲得部分溫和派共和黨人支持，一名共和黨眾議員匿名評估，共和黨審議預估會有10到15名同仁跑票，支持「跨黨派社區更安全法案」(Bipartisan Safer Communities Act)。

前總統川普宣布他反對該法案，並鼓勵共和黨人一起反對。

共和黨聯邦眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales，德州)22日宣布支持該法案；他的烏瓦德鎮(Uvalde)選區5月才爆發校園槍擊案，他在推特自述是家暴倖存者，其繼父會喝醉回家毆打他和母親，並稱校園則是他幼時的庇護所。

參院至少十名共和黨在程序表決中，暗示他們將支持兩黨協商成功的控槍法案，這表示該法案估能通過60票的「費力把事拖」(filibuster)門檻。

回應民間要求控槍呼聲，參院兩黨21日晚終於達成少見的控槍法案，提交進入院會討論。圖為控槍法案主要起草人民主黨參議員墨菲22日在國會回答媒體提問。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)盼本周末、國慶日休會前舉行最終表決。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，一旦參院通過該法案，她就會在眾院提案，儘快通過。

參院版的控槍法案限制比較少，該法案將提供俗稱「紅旗法」(red flag)的危機防治計畫補助給各州，限制可能訴諸於暴力的人擁槍，並增加18至21歲人士購槍的背景檢查等。

史卡利斯在通知中表示，紅旗法條款用詞模糊，不足以確保這些經費真能避免槍枝落入罪犯手中，以及預防大規模暴力。