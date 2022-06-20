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國會暴動聽證 擬傳喚潘斯 後續集中調查川普募款詐欺

編譯潘勛／綜合19日電
調查特別委員會16日聽證上公布的照片顯示關鍵人物、前副總統潘斯在2021年1月6日暴徒攻擊當天，在庇護所接聽電話。(美聯社)
調查特別委員會16日聽證上公布的照片顯示關鍵人物、前副總統潘斯在2021年1月6日暴徒攻擊當天，在庇護所接聽電話。(美聯社)

眾院調查國會山莊暴亂案委員會19日表示，後續的聽證會可能會傳喚前副總統潘斯，另正在等候大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)之妻維吉尼亞‧湯瑪斯(Virginia Thomas)的回應，希望了解她在陰謀不法、推翻2020年選舉時扮演的角色；委員會還指出，接下來聽證會上要釋出更多證據，集中暴露川普以大選被偷走為由，向支持者募款，涉及詐欺。

美聯社報導，調查委員會另保證，6月底前會把相關聽證資料，提供給司法部，以便刑事偵辦。

司法部上周發布函件，抱怨委員會不肯分享約談1000名證人後的作證謄本，有礙司法部的調查。

保守派大法官湯瑪斯鎮之妻維吉尼亞‧湯瑪斯，被指涉入選後國會暴動攻擊事件，調查委員...
保守派大法官湯瑪斯鎮之妻維吉尼亞‧湯瑪斯，被指涉入選後國會暴動攻擊事件，調查委員會有意傳她出席作證，釐清角色。(美聯社)

委員會成員之一的民主黨聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff，加州)表示，談到尚未作證的人，特別委員會不排除任何選項，傳喚潘斯「肯定有可能」，希望邀請幾位重量級前官員等來委員會作證。

國會暴亂案調查特別委員會主席湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)最近指出，委員會還在接洽潘斯的律師，另暗示或許不必前副總統現身，原因在很多潘斯的最親信助理已經作證完畢，已提供關鍵內情。

委員會另希望能由維吉尼亞‧湯瑪斯取得更多資訊，了解她努力想讓川普續掌白宮一事；另外，國會暴亂案有些案件將送往聯邦最高法院，她丈夫、大法官湯瑪斯就有利益衝突之嫌。

國會暴亂案調查特別委員會主席湯普森(右)與眾議員羅芙根(左)，要追查川普與團隊是...
國會暴亂案調查特別委員會主席湯普森(右)與眾議員羅芙根(左)，要追查川普與團隊是否涉及募款詐欺。(美聯社)

新證人 亞利桑納州眾議長

最新的證人是共和黨籍亞利桑納州眾議會議長鮑爾斯(Rusty Bowers)，預計21日出席聽證會，當天會上焦點，在前總統川普及白宮官員為推翻選舉結果，接觸過各州州級官員。

鮑爾斯可能應詢談到他從維吉尼亞‧湯瑪斯收到多封電子郵件，內容在督促他以及其他州級官員擱置拜登2020年在亞州勝選事實，改派投給川普的選舉人團。

維吉尼亞‧湯瑪斯公開揚言，她上周收到調查委員會要求她出席函件，早就「等不及」想出席作證。

除接洽亞利桑納州官員，維吉尼亞‧湯瑪斯在2020年選舉過後數周，還寫信給時任白宮幕僚長的梅杜斯(Mark Meadows)，鼓勵他設法推翻拜登的勝選。

謝安達表示，特別委員會應該很有興趣，想了解此事是否與湯瑪斯大法官討論過；川普想阻擋調查委員會取得檔案、文件，湯瑪斯是唯一支持川普的大法官。

委員會另稱已取獲額外證據，指川普以選舉被偷走為由，向支持者募款，涉嫌詐欺，委員會成之一的眾議員羅芙根(Zoe Lofgren，加州)指出，這根本是「大詐欺」。未來的聽證會上會集中深入瞭解更多內情。

來源：CNN

調查特別委員會16日聽證上公布的錄像顯示關鍵人物、前副總統潘斯夫婦在2021年1...
調查特別委員會16日聽證上公布的錄像顯示關鍵人物、前副總統潘斯夫婦在2021年1月6日暴徒攻擊當天，前往庇護所。(美聯社)

川普 維吉尼亞 大法官

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