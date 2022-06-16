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歧視與仇恨犯罪案發地 雜貨店「暴增4倍」成溫床

編譯盧炯燊／綜合15日電

國家廣播公司新聞網(NBC News)分析聯邦調查局(FBI)過去10年的仇恨犯罪數據，2020年雜貨店有160多起仇恨犯罪，比2019年增加65%，是2010年的四倍。專家指出，自2010年以來，雜貨店已成仇恨犯罪的溫床。水牛城超市5月14日的大規模槍擊濫射，只不過是過去十年席捲全國雜貨店的種族主義和仇恨浪潮中的最新一次。

一直跟蹤仇恨犯罪趨勢的專家解釋，2020年尤其嚴重均與新冠疫情乃至總統選舉有關；而雜貨店更發揮特殊作用，因為它是人們能夠在公共場所聚集的少數場所之一，其食的場所如餐館、學校、企業，甚至教堂都關閉了。

專家指出，雜貨店員工與其他基本需要的員工一樣，經常處於執行政府口罩令及憤怒的顧客之間。對一些人來說，必須戴口罩的要求，成為了種族主義口頭，甚至肢體攻擊的火花。

代表130多萬零售業工人的食品及商業工人聯合會(UFCW)主席佩羅內(Marc Perrone)表示， 工作場所內經常發生了與戴口罩規定有關的暴力事件，有些人甚至人戴著飾有仇恨符號的口罩，給員工施加了暴力。

非營利組織「停止歧視亞太裔」(Stop AAPI Hate)分析2020年至2021年的1萬多起仇恨事件，發現十分之一是在雜貨店發生。

組織創辦人、舊金山州立大學亞裔研究系主任羅素‧鄭(Russell Jeung)指出，在新冠疫情下，雜貨店發生的與在街頭發生的仇恨犯罪並無兩樣。他批評前總統川普的種族主義言論，助長了針對亞裔的仇恨犯罪。

加州州立大學的仇恨與極端主義研究中心專家萊文(Brian Levin)說，2020年是種族仇恨的分水嶺，這一年有22起涉及謀殺的仇恨犯罪，是2010年的三倍，甚中以2020年6月是自有仇恨犯罪記錄以來，第二惡劣的一個月。

他又說，從過去的經驗，在選舉期間，仇恨犯罪往往會增加，現在距離期中選舉還有6個月，因此今年下半年尤其值得關注。

仇恨犯罪 口罩 種族主義

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