歧視與仇恨犯罪案發地 雜貨店「暴增4倍」成溫床

國家廣播公司新聞網(NBC News)分析聯邦調查局(FBI)過去10年的仇恨犯罪 數據，2020年雜貨店有160多起仇恨犯罪，比2019年增加65%，是2010年的四倍。專家指出，自2010年以來，雜貨店已成仇恨犯罪的溫床。水牛城超市5月14日的大規模槍擊濫射，只不過是過去十年席捲全國雜貨店的種族主義 和仇恨浪潮中的最新一次。

一直跟蹤仇恨犯罪趨勢的專家解釋，2020年尤其嚴重均與新冠疫情乃至總統選舉有關；而雜貨店更發揮特殊作用，因為它是人們能夠在公共場所聚集的少數場所之一，其食的場所如餐館、學校、企業，甚至教堂都關閉了。

專家指出，雜貨店員工與其他基本需要的員工一樣，經常處於執行政府口罩 令及憤怒的顧客之間。對一些人來說，必須戴口罩的要求，成為了種族主義口頭，甚至肢體攻擊的火花。

代表130多萬零售業工人的食品及商業工人聯合會(UFCW)主席佩羅內(Marc Perrone)表示， 工作場所內經常發生了與戴口罩規定有關的暴力事件，有些人甚至人戴著飾有仇恨符號的口罩，給員工施加了暴力。

非營利組織「停止歧視亞太裔」(Stop AAPI Hate)分析2020年至2021年的1萬多起仇恨事件，發現十分之一是在雜貨店發生。

組織創辦人、舊金山州立大學亞裔研究系主任羅素‧鄭(Russell Jeung)指出，在新冠疫情下，雜貨店發生的與在街頭發生的仇恨犯罪並無兩樣。他批評前總統川普的種族主義言論，助長了針對亞裔的仇恨犯罪。

加州州立大學的仇恨與極端主義研究中心專家萊文(Brian Levin)說，2020年是種族仇恨的分水嶺，這一年有22起涉及謀殺的仇恨犯罪，是2010年的三倍，甚中以2020年6月是自有仇恨犯罪記錄以來，第二惡劣的一個月。

他又說，從過去的經驗，在選舉期間，仇恨犯罪往往會增加，現在距離期中選舉還有6個月，因此今年下半年尤其值得關注。