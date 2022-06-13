國會暴亂案／是否起訴川普 司法部長終極考驗

司法部長加蘭德。(歐新社)

消息人士透露，眾院調查國會山莊暴亂案聽證會9日展開，調查委員會副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)發表強力言詞，極像審理刑事案件，控方的開場白，使得法律界不得不開始辯論，若事證充足，司法部 該不該依法起訴前總統川普 。

國家廣播公司新聞網(NBC News)12日報導，隨著事證愈來愈多，錢尼等調查委員都指出，川普努力想推翻2020年總統選舉結果已觸犯刑法，司法部長加蘭德最後得面臨煎熬難題：起訴川普合不合國家利益。

消息人士稱，司法部內部已辧過多場討論，思考假如到起訴川普的地步，會引發哪些深遠影響；但目前還沒有公開證據浮出檯面，指川普已成為刑案標的。

加蘭德5月在哈佛大學開學典禮上致詞稱，證據到哪裡，司法就辦到哪裡；司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)證實，檢察官 正在研究：一些人參與陰謀，推出假的選舉人團，聲稱拜登獲勝的州，其實贏家是川普，這種行為該負什麼法律後果。

國家廣播公司法律專家芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)指出，因川普煞費苦心想推翻選舉，而刑事起訴他，「可能引發國內不安，甚至內戰」；但她也表示，起訴川普不見得更糟，原因在不起訴，意味有人犯法，意圖顛覆國家民主體制，還不敢要他負起刑責。

前聯邦檢察官羅森堡(Chuck Rosenberg)指出，起不起訴川普，都是史無前例的重大決定，其中難度遠非某些人所能想像。

對法律專家而言，案件輪廓已清晰到應該刑事起訴川普；有位聯邦法官3月在民事案件判決書上稱，川普試圖阻礙國會2021年1月6日認證選舉人團票，可能已觸犯兩條聯邦法律，一為阻撓公務流程，二為陰謀詐騙國家。

川普發言人當時反駁法官的說法為「荒謬無稽」；川普始終否認一切不法指控。

許多法學專家表示，不見得要把川普與攻擊國會的暴民掛鉤，才能起訴他，畢竟已有充足證據，指川普參與腐敗陰謀，想推翻選舉。麥奎德表示，自己能想到起訴書上臚列的七項陰謀，若是司法部能證明其中之一，就已足夠。